Мягкая подушка … безопасности. Почему стоит вложить средства в инвест-отель?

Сервисные апартаменты — относительно новый механизм инвестирования, но уже распробованный жителями таких мегаполисов, как Москва и Петербург. Почему выбирают апартаменты? Потому что их стоимость пока ниже, чем у квартир в жилых домах. А еще управляющая компания снимает с владельцев юнитов большинство хлопот, связанных с поиском клиентов, их размещением и обслуживанием номерного фонда. Достаточно удобно, особенно для занятых людей. Наконец, если отель работает под известным брендом, это увеличивает уверенность в том, что гостиница всегда будет заполнена туристами и командировочными.