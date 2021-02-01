Мягкая подушка … безопасности. Почему стоит вложить средства в инвест-отель?

Вариантов два: единовременная оплата и ипотека. Объект аккредитован ведущими банками. Ряд из них совместно с застройщиком предлагает программу кредитования со льготным периодом, в течение которого будет снижена процентная ставка. Рассмотрим для сравнения два предложения, взяв за основу следующие данные. Допустим, у нас есть 2 млн рублей, на которые мы хотим приобрести апартамент в BW Zoom Hotel за 3 млн 357 тысяч рублей. Для этого нам нужно взять 1 млн 357 тысяч рублей в кредит. Рассчитаться мы планируем за 2 года, в том числе покрывая частично или полностью ипотечные платежи за счет дохода от сдачи апартаментов.