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Мягкая подушка … безопасности. Почему стоит вложить средства в инвест-отель?
Как сохранить накопления, когда экономическая ситуация в мире стремительно меняется? Одно из наиболее оптимальных решений — вложить средства в инвест-отель. Тем более, что у петербуржцев есть уникальная возможность поучаствовать в масштабном проекте: один из крупнейших российских застройщиков ГК ФСК и всемирно известный бренд отелей Best Western объединили силы в строящейся гостинице на Черной речке. Но обо всем по порядку.

Мягкая подушка … безопасности. Почему стоит вложить средства в инвест-отель?

Как сохранить накопления, когда экономическая ситуация в мире стремительно меняется? Одно из наиболее оптимальных решений — вложить средства в инвест-отель. Тем более, что у петербуржцев есть уникальная возможность поучаствовать в масштабном проекте: один из крупнейших российских застройщиков ГК ФСК и всемирно известный бренд отелей Best Western объединили силы в строящейся гостинице на Черной речке. Но обо всем по порядку.
Вопрос о том, как распорядиться деньгами в период кризиса, отнюдь не праздный. «Подушка безопасности» обязательно нужна, чтобы уверенно смотреть в завтрашний день. А еще она может быть дополнительным источником дохода. Вместе с тем на наших глазах меняются привычки владельцев средств: одни инструменты инвестирования по объективным причинам отходят на второй план, другие набирают популярность.
Вопрос о том, как распорядиться деньгами в период кризиса, отнюдь не праздный.
«Подушка безопасности» обязательно нужна, чтобы уверенно смотреть в завтрашний день. А еще она может быть дополнительным источником дохода. Вместе с тем на наших глазах меняются привычки владельцев средств: одни инструменты инвестирования по объективным причинам отходят на второй план, другие набирают популярность.
Банковские депозиты
У банковских депозитов, хоть это и достаточно надежный способ хранения накоплений, есть много очевидных минусов. Главный — процентная ставка, которая разве что спасет личную кубышку от инфляции. Введенный налог на доход от вкладов стал вторым обстоятельством, заставившим представителей среднего класса задуматься о том, стоит ли класть деньги на счет.
Инвестирование в недвижимость
Инвестирование в недвижимость выглядит более привлекательным вариантом для наших сограждан. Стены есть стены, они никуда не исчезнут (за исключением совсем уж катастрофичных обстоятельств). Но есть и сложности: новое жилье «кусается», а предпосылок для стабилизации цен нет. При этом обладателю второй квартиры придется периодически заниматься поиском арендаторов, платить агентам, а потом — контролировать, чтобы жильцы не «разнесли» подчас с трудом купленные квадратные метры. Бывает и так, что ремонт и покупка мебели после каждого съемщика существенно подъедает полученный доход.
Сервисные апартаменты
Сервисные апартаменты — относительно новый механизм инвестирования, но уже распробованный жителями таких мегаполисов, как Москва и Петербург. Почему выбирают апартаменты? Потому что их стоимость пока ниже, чем у квартир в жилых домах. А еще управляющая компания снимает с владельцев юнитов большинство хлопот, связанных с поиском клиентов, их размещением и обслуживанием номерного фонда. Достаточно удобно, особенно для занятых людей. Наконец, если отель работает под известным брендом, это увеличивает уверенность в том, что гостиница всегда будет заполнена туристами и командировочными.

Best Western: от неформального объединения до крупнейшей мировой сети

Петербург, как уже говорилось выше, — один из пионеров в стране по инвестированию в апартаменты. Если задать запрос в поисковике «купить апартаменты от застройщика», в выборке окажется более 40 (!) предложений. Как выбрать среди такого многообразия? Вспоминаем, что главная цель покупки — заставить деньги работать. А значит, нужно ориентироваться на имя застройщика и бренд, под которым будет работать апарт-отель.

В 2020 году на рынке недвижимости и туризма Северной столицы произошло знаковое событие: одна из крупнейших гостиничных сетей мира — Best Western — включила в свою глобальную «семью» апарт-отель Zoom Apart* на Черной речке, который строит ГК ФСК.
Бренд Best Western появился более 70 лет назад в Соединенных Штатах Америки. Его основатель, опытный отельер Мерил Ки Гертин, предложил объединиться владельцам гостиниц и придорожных мотелей, находившихся на расстоянии «меньше бензобака» друг от друга, чтобы рекомендовать путешественникам на будущие поездки отели из своего круга. Участники согласились придерживаться высоких стандартов качества и обслуживания — словом, держать марку. Так из неформальной договоренности появилась одна из крупнейших в мире гостиничных сетей, у которой сегодня есть отели на пяти континентах во всех ценовых сегментах: от эконом-класса до премиум. Собственные программы группового и пакетного туризма обеспечивают высокую загрузку отелей, а программа лояльности дает стабильный процент повторных проживаний и рекомендаций.

Best Western. Главное о бренде:
  • более 70 лет опыта
  • 4500 отелей в 100 странах мира
  • свыше 300 000 номеров
  • более 40 млн участников программы лояльности Best Western Rewards
  • 18 уникальных гостиничных брендов, готовых удовлетворить потребности как инвесторов, так и путешественников
  • более 7 млрд $ — глобальный доход
Best Western: от неформального объединения до крупнейшей мировой сети
Петербург, как уже говорилось выше, — один из пионеров в стране по инвестированию в апартаменты. Если задать запрос в поисковике «купить апартаменты от застройщика», в выборке окажется более 40 (!) предложений. Как выбрать среди такого многообразия? Вспоминаем, что главная цель покупки — заставить деньги работать. А значит, нужно ориентироваться на имя застройщика и бренд, под которым будет работать апарт-отель.

В 2020 году на рынке недвижимости и туризма Северной столицы произошло знаковое событие: одна из крупнейших гостиничных сетей мира — Best Western — включила в свою глобальную «семью» апарт-отель Zoom Apart* на Черной речке, который строит ГК ФСК.
Best Western. Главное о бренде:
Бренд Best Western появился более 70 лет назад в Соединенных Штатах Америки. Его основатель, опытный отельер Мерил Ки Гертин, предложил объединиться владельцам гостиниц и придорожных мотелей, находившихся на расстоянии «меньше бензобака» друг от друга, чтобы рекомендовать путешественникам на будущие поездки отели из своего круга. Участники согласились придерживаться высоких стандартов качества и обслуживания — словом, держать марку. Так из неформальной договоренности появилась одна из крупнейших в мире гостиничных сетей, у которой сегодня есть отели на пяти континентах во всех ценовых сегментах: от эконом-класса до премиум. Собственные программы группового и пакетного туризма обеспечивают высокую загрузку отелей, а программа лояльности дает стабильный процент повторных проживаний и рекомендаций.
более 70 лет опыта
4500 отелей в 100 странах мира
свыше 300 000 номеров
более 40 млн участников программы лояльности Best Western Rewards
18 уникальных гостиничных брендов, готовых удовлетворить потребности как инвесторов, так и путешественников
более 7 млрд $ — глобальный доход
Сейчас бренд представлен в нашей стране в основном бутик-отелями, которые не являются инвестиционными инструментами. Новый отель сети Best Western в Петербурге будет крупнейшим не только в нашем городе, но и в России. Здесь предусмотрено до 847 номеров. И, как уже говорилось ранее, проект рассчитан на тех, кто хочет сохранить и приумножить средства. Программу ожидаемой доходности можно изучить здесь.
Сейчас бренд представлен в нашей стране в основном бутик-отелями, которые не являются инвестиционными инструментами. Новый отель сети Best Western в Петербурге будет крупнейшим не только в нашем городе, но и в России. Здесь предусмотрено до 847 номеров. И, как уже говорилось ранее, проект рассчитан на тех, кто хочет сохранить и приумножить средства. Программу ожидаемой доходности можно изучить здесь.

Скандинавский дизайн, американская прачечная и русское гостеприимство

Best Western Zoom Hotel — именно такое название получила новая гостиница — будет классифицирована как «три звезды». При этом сервис и концептуальное наполнение отеля, реализованные по строгим требованиям международного партнера, будут качественно отличаться от аналогичных проектов в городе.
Карточка проекта
Адрес: Коломяжский проспект 4
Номерной фонд: 847 номеров
Этажность: 13
Ввод в эксплуатацию: IV квартал 2021 года
Скандинавский дизайн, американская прачечная и русское гостеприимство
Best Western Zoom Hotel — именно такое название получила новая гостиница — будет классифицирована как «три звезды». При этом сервис и концептуальное наполнение отеля, реализованные по строгим требованиям международного партнера, будут качественно отличаться от аналогичных проектов в городе.
Карточка проекта
Адрес: Коломяжский проспект 4
Номерной фонд: 847 номеров
Этажность: 13
Ввод в эксплуатацию: IV квартал 2021 года
Преимущества для инвестора
  • Сдача с полной отделкой и меблировкой, входящими в пакет арендатора.
  • Круглогодичная загрузка отеля в том числе за счет групповых туристов и гостей по программам лояльности Best Western, гостевых потоков от международных сервисов бронирования и портала BW.
  • Управлять проектом будет профессиональная управляющая компания по технологиям Best Western.
  • Стоимость — от 3,3 млн рублей.
  • Площадь юнитов — от 18 до 32 кв. м.
  • Best Western — трижды лучший гостиничный бренд в средне-ценовой категории.
Преимущества для туриста
  • Удобное расположение: 5 минут пешком до станции метро «Черная речка». До Невского проспекта — 10 минут на метро. Близко к Крестовскому и Елагину островам, удобно добираться до Лахта Центра.
  • Статус «три звезды» с сервисом, качественно отличающимся от других отелей в этой категории.
  • Высокие стандарты Best Western: точно продуманная планировка, авторский дизайн интерьера в скандинавском стиле, шумоизоляция высокого класса.
  • Использование качественных материалов отделки, высший класс пожароустойчивости и износостойкости, освещение с возможностью зонального регулирования.
  • Фитнес-центр, игровая зона, американская прачечная в гостинице.
Как сообщает застройщик, компания ГК ФСК, каждый метр площади в номере используется с максимальной эффективностью. Даже в самом маленьком юните за счет эргономичного зонирования есть как спальное, так и обеденное пространство. Ознакомиться с планировками можно здесь.
Как сообщает застройщик, компания ГК ФСК, каждый метр площади в номере используется с максимальной эффективностью. Даже в самом маленьком юните за счет эргономичного зонирования есть как спальное, так и обеденное пространство. Ознакомиться с планировками можно здесь.

Как купить

Вариантов два: единовременная оплата и ипотека. Объект аккредитован ведущими банками. Ряд из них совместно с застройщиком предлагает программу кредитования со льготным периодом, в течение которого будет снижена процентная ставка. Рассмотрим для сравнения два предложения, взяв за основу следующие данные. Допустим, у нас есть 2 млн рублей, на которые мы хотим приобрести апартамент в BW Zoom Hotel за 3 млн 357 тысяч рублей. Для этого нам нужно взять 1 млн 357 тысяч рублей в кредит. Рассчитаться мы планируем за 2 года, в том числе покрывая частично или полностью ипотечные платежи за счет дохода от сдачи апартаментов.
Как купить
Вариантов два: единовременная оплата и ипотека. Объект аккредитован ведущими банками. Ряд из них совместно с застройщиком предлагает программу кредитования со льготным периодом, в течение которого будет снижена процентная ставка. Рассмотрим для сравнения два предложения, взяв за основу следующие данные. Допустим, у нас есть 2 млн рублей, на которые мы хотим приобрести апартамент в BW Zoom Hotel за 3 млн 357 тысяч рублей. Для этого нам нужно взять 1 млн 357 тысяч рублей в кредит. Рассчитаться мы планируем за 2 года, в том числе покрывая частично или полностью ипотечные платежи за счет дохода от сдачи апартаментов.
ВТБ
Льготная ставка: от 0,4%***
Льготный период: 6 месяцев
Базовая ставка: от 8,4%
Ежемесячный платеж — 61 700 рублей
Ежемесячный платеж на первые 6 месяцев — 53 515
Альфа-Банк
Льготная ставка: от 0,01%**
Льготный период: 6 месяцев
Базовая ставка: от 8,19%
Ежемесячный платеж — 61 530 рублей
Ежемесячный платеж на первые 6 месяцев — 53 205
Альфа-Банк
Льготная ставка: от 0,01%**
Льготный период: 6 месяцев
Базовая ставка: от 8,19%
Ежемесячный платеж — 61 530 рублей
Ежемесячный платеж на первые 6 месяцев — 53 205
ВТБ
Льготная ставка: от 0,4%***
Льготный период: 6 месяцев
Базовая ставка: от 8,4%
Ежемесячный платеж — 61 700 рублей
Ежемесячный платеж на первые 6 месяцев — 53 515
Вывод: рассчитавшись всего лишь за два года, мы получим дополнительный источник постоянного дохода (а переплата за весь кредит, например, в Альфа-банке составит всего 76 300 рублей).

Пандемия не будет вечной, и есть все шансы, что к моменту введения отеля в эксплуатацию Петербург вновь наполнят туристы со всего мира. А значит, каждый рубль, вложенный в апарт-отель глобального бренда, будет работать.
ИНВЕСТИРОВАТЬ
Вывод: рассчитавшись всего лишь за два года, мы получим дополнительный источник постоянного дохода (а переплата за весь кредит, например, в Альфа-банке составит всего 76 300 рублей).

Пандемия не будет вечной, и есть все шансы, что к моменту введения отеля в эксплуатацию Петербург вновь наполнят туристы со всего мира. А значит, каждый рубль, вложенный в апарт-отель глобального бренда, будет работать.
ИНВЕСТИРОВАТЬ
*Апартаменты ZOOM Apart, застройщик — ООО «Специализированный застройщик «Коломяжский», проектная декларация на сайте дом.рф.

** Ипотека предоставляется Альфа-Банком. Льготная ставка 0,01% действует в течение 6 месяцев, далее ставка составит 8,19%. Кредит предоставляется на срок от 1 года до 30 лет, сумма от 600 000 до 50 000 000 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос — 20%. Страхование обязательно. Подробнее с условиями кредита можно ознакомиться на сайте.

*** Ипотека предоставляется банком ВТБ. Льготная ставка 0,4% действует в течение 6 месяцев, далее ставка составит 8,4%. Кредит предоставляется на срок от 1 года до 30 лет, сумма от 600 000 до 60 000 000 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос — 20%. Страхование обязательно. Подробнее с условиями кредита можно ознакомиться на сайте.

Материал подготовлен специально для ГК ФСК Северо-Запад.

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ГК ФСК Северо-Запад
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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