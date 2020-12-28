Знаете ли вы ПДД?

В последние дни года хочется многое успеть: привезти елку из леса, купить подарки, поздравить родственников, встретиться с друзьями. Довольно часто как в городе, так и за городом дорогу пересекают железнодорожные пути. «Фонтанка» вместе с железнодорожниками предлагает вспомнить правила дорожного движения, чтобы добраться до новогоднего стола без приключений.

А среди тех, кто даст больше всего правильных ответов, мы выберем 30 счастливчиков. Они получат памятные подарки от Октябрьской железной дороги.
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Знание правильного ответа не гарантирует, но значительно повышает ваши шансы не попасть в печальную статистику. Она хоть и становится лучше, но без происшествий пока не обходится. Так, к 17 декабря, по данным ОЖД, на железнодорожных переездах произошло 13 ДТП (для сравнения, в 2019 году за то же время – 22 ДТП), погиб один человек, еще два пострадало. Все ДТП в 2020 году произошли на неохраняемых переездах, из них 10 – на оборудованных автоматической сигнализацией, а 3 – на нерегулируемых.
Материал подготовлен в партнерстве с Октябрьской железной дорогой.

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Вопросы и ответы к ситуациям на железнодорожных переездах составлены в соответствии с официальными билетами на сайте Госавтоинспекции.

Автор: Мария Мокейчева
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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