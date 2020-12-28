<section><h2></h2></section><section><h2><p><span style="font-size:18px;">Кажется, будто все решили одновременно поехать за покупками: никакая пандемия не способна отменить предновогодние пробки. Вот и здесь — подъезжаете к переезду, а сразу за ним уже скопились машины. Можно ли в такой ситуации въехать на железнодорожные пути или надо подождать перед ними?</span></p></h2></section><section><h3><p><span style="font-size:18px;">Подарки куплены, можно ехать домой. И вот буквально перед железнодорожным переездом вы вспомнили о троюродной бабушке, которая ни за что вам не простит, если вы про нее забудете. А еще внучатому племяннику надо послать посылку. Срочно разворачиваетесь и едете обратно. Кстати, а можно ли это сделать?</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="font-size:18px;">Какой новый год без елки? А лучшие елки – живые, из леса. Вот приехали вы в лесничество за елкой. Все как положено — <a href="https://nature.lenobl.ru/ru/deiatelnost/lesopolzovanie/vnimaniyu-grazhdan/o-poryadke-priobreteniya-elej-ili-derevev-drugih-hvojnyh-porod-dlya-no/" target="_blank">официально и с договором</a>. Припарковались у обочины. Напротив уже стоит еще один любитель новогодних приключений. А можно ли здесь вообще стоять? Как вы думаете, кто из водителей нарушает правила стоянки?</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="font-size:18px;">И вот ваши пути пересеклись с поездом. Даже если это сказочные «Голубая стрела» или «Полярный экспресс», придется подождать, пока они проедут. А вот где нужно остановиться?</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="font-size:18px;">Пока поезд проезжает, можно немного отдохнуть от предновогодней суеты и освежить в памяти правила дорожного движения. Например, помните ли вы, какие из знаков устанавливают непосредственно перед железнодорожным переездом?</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="font-size:18px;">Составы такие длинные... Когда видите последний вагон, хочется немедленно тронуться с места. Ведь перед Новым годом так много нужно успеть! Может, и тормозить не стоит, поезд-то уже ушел?</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="font-size:18px;">Новый год лучше всего встречать за городом. Это же просто сказка: снег, елки, гирлянды. Но вот путь к этой красоте вам внезапно осложнил тихоходный трактор, который явно никуда не торопится. А впереди — железнодорожный переезд. Можно ли обогнать медленного участника движения, ведь наверняка вы успеете быстрее него переехать железную дорогу?</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="font-size:18px;">Трактор объехали, и путь в зимнюю сказку продолжается. Но снова на пути железнодорожный переезд: на этот раз со шлагбаумом. Светофор уже горит красным, но шлагбаум-то еще не опустился. Можно ли еще попытаться проехать?</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="font-size:18px;">На столе уже стоят традиционные салаты, в духовке запекается индейка — ну или курица, кому как больше нравится. Хочется побыстрее сесть за праздничный стол. Когда же уже можно будет обогнать едущий впереди транспорт?</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="font-size:18px;">Что это впереди сияет? Может, новогодние огни? Нет, это белый лунный сигнал светофора мигает на железнодорожном переезде. А что же он обозначает и можно ли вообще ехать?</span></p></h3></section><section><h2></h2></section><section><h3></h3></section>