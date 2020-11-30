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ШИШКИ НА СТОЛЕ И ТОННЕЛЬ ДЛЯ ПРЯТОК
Изучаем развивающую детскую площадку
От 1 до 3 лет: тренируем пальчики
и проводим эксперименты
От 3 до 7 лет: играем с друзьями
и побеждаем страхи
От 7 до 12 лет: собираем команду
и устраиваем штаб
От 1 до 3 лет: тренируем пальчики и проводим эксперименты
От 3 до 7 лет: играем с друзьями и побеждаем страхи
От 7 до 12 лет: собираем команду и устраиваем штаб
Необычные игровые площадки, разработанные по рекомендациям психологов, появятся в петербургских дворах в 2021 году. Их главная задача — помочь всестороннему развитию ребенка. При этом каждый элемент будет предназначаться для «пользователей» определенного возраста: ведь то, что важно и интересно годовалому малышу, в семь лет — пройденный этап. Дети, скорее всего, не заметят, что площадка построена по науке. А вот для родителей мы проведем небольшую виртуальную экскурсию и вместе с психологом разберемся, почему гулять в таком дворе будет не только весело, но и полезно.
Однако сначала представим создателей уникального формата детских площадок. Идея изобрести заново игровое пространство в городе принадлежит специалистам Setl Group и «Петербургской Недвижимости». За психологическую экспертизу отвечали представители компании «Архитектура будущего», которые профессионально занимаются развитием и обучением детей и родителей. Первые площадки «SetlKids — территория умных и активных» появятся в ЖК «Зеленый квартал»* в Московском районе и в ЖК «Солнечный город»** в Красносельском, а затем их будут устанавливать во всех новых проектах компании.
Однако сначала представим создателей уникального формата детских площадок. Идея изобрести заново игровое пространство в городе принадлежит петербургскому девелоперу Setl Group. За психологическую экспертизу отвечали специалисты компании «Архитектура будущего», которые профессионально занимаются развитием и обучением детей и родителей. Первые городки SetlKids появятся в ЖК «Зеленый квартал»* в Московском районе и в ЖК «Солнечный город»** в Красносельском, а затем их будут устанавливать во всех новых проектах компании.
Ребенок исследует свойства предметов
Ребенок исследует свойства предметов
Наталья Соломахо, практикующий детский психолог, ведущий специалист компании «Архитектура будущего»
«До трех лет важна тренировка мелкой моторики, которая стимулирует координацию и развитие речи. В этом помогают игры с песком, водой и природными материалами: камешками, палочками, желудями, листиками, каштанами. Здорово, если у ребенка будет не просто много песка, но и приспособления, которыми он сможет совершать разные манипуляции: пересыпать, закапывать и откапывать, просовывать, просеивать. Так ребенок исследует свойства предметов и учится делать свои первые выводы.

В этом возрасте очень важна помощь взрослого. Во время совместной игры родитель показывает возможности площадки. Называя и объясняя ребенку его опыт, наблюдения, желания и потребности, взрослый помогает ему выстраивать отношения с другими детьми. Находясь в одном пространстве, ребята учатся играть вместе, наблюдать друг за другом, подражать или помогать. Так и зарождается дружба».
«До трех лет важна тренировка мелкой моторики, которая стимулирует координацию и развитие речи. В этом помогают игры с песком, водой и природными материалами: камешками, палочками, желудями, листиками, каштанами. Здорово, если у ребенка будет не просто много песка, но и приспособления, которыми он сможет совершать разные манипуляции: пересыпать, закапывать и откапывать, просовывать, просеивать. Так ребенок исследует свойства предметов и учится делать свои первые выводы.

В этом возрасте очень важна помощь взрослого. Во время совместной игры родитель показывает возможности площадки. Называя и объясняя ребенку его опыт, наблюдения, желания и потребности, взрослый помогает ему выстраивать отношения с другими детьми. Находясь в одном пространстве, ребята учатся играть вместе, наблюдать друг за другом, подражать или помогать. Так и зарождается дружба».
Местом для тренировки, экспериментов и общения на площадке SetlKids станет авторская песочница. Ее содержимое можно будет пересыпать по специальным желобкам, просеивать через сито, пропускать по трубе, загружать в металлический цилиндр или подвесную воронку. Предусмотрена особая поверхность с отверстиями-сортерами: малыш просовывает в них предметы и таким образом ощущает их размер. Ну и куличики по классическому рецепту еще никто не отменял, конечно же. Родитель сможет участвовать в процессе, сидя на удобном невысоком табурете или прямо на бортике. Базовая модель по форме напоминает песочные часы, а для самых просторных дворов спроектирован целый песочный городок.
Вы довольны детской площадкой в своем дворе?
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Манипуляции с предметами улучшают запоминание
Манипуляции с предметами улучшают запоминание
Наталья Соломахо:

«Малыши очень любознательны, им интересно наблюдать за каким-либо процессом, а еще лучше — участвовать в нем. Поэтому их привлекают любые интерактивные объекты, позволяющие что-то покрутить, понажимать, пощелкать, открыть и закрыть.

Познание в этом возрасте происходит через окружающий мир. Ребенку проще запомнить то, что происходит здесь и сейчас. Если есть возможность увидеть и потрогать, то материал закрепляется успешнее. Любые манипуляции с предметами улучшают запоминание».
Наталья Соломахо:

«Малыши очень любознательны, им интересно наблюдать за каким-либо процессом, а еще лучше — участвовать в нем. Поэтому их привлекают любые интерактивные объекты, позволяющие что-то покрутить, понажимать, пощелкать, открыть и закрыть.

Познание в этом возрасте происходит через окружающий мир. Ребенку проще запомнить то, что происходит здесь и сейчас. Если есть возможность увидеть и потрогать, то материал закрепляется успешнее. Любые манипуляции с предметами улучшают запоминание».
Проявить активность и любознательность детям до трех лет помогает бизиборд, умная панель с подвижными элементами. Обычно ее используют в помещении, прикрепляя к плоскости разнообразные клавиши, замочки, счеты, звонки. Холдинг Setl Group создал свой эксклюзивный бизиборд, который можно установить на улице и осваивать всем двором. На нем есть шестеренки и выключатели, кнопки и шпингалеты, цепочки и краны, канаты, воронки и многое другое. Отдельно будут стоять обучающие стенды с месяцами и днями недели, временами года, лабиринтом, насекомыми, которым нужно подсказать дорогу домой.
Малышу нужно потрогать то, что он увидел
Малышу нужно потрогать то, что он увидел
Наталья Соломахо:

«До полутора-двух лет важно предоставлять ребенку зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые и осязательные ощущения, так как они активно стимулируют интеллектуальное развитие. Поэтому на площадке необходимо обращать внимание ребенка на голоса птиц, шум ветра, звуки города, а также называть предметы, объекты, цвета, формы, которые мы встречаем. Все это помогает малышу изучать окружающий мир. Помните, что ему нужно потрогать то, что он увидел: возможность взаимодействия с предметом улучшит запоминание и познание. Наличие на площадке различных поверхностей — гладких и шершавых, холодных и теплых, колючих и мягких — делает мир более ярким и разнообразным».
Наталья Соломахо:

«До полутора-двух лет важно предоставлять ребенку зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые и осязательные ощущения, так как они активно стимулируют интеллектуальное развитие. Поэтому на площадке необходимо обращать внимание ребенка на голоса птиц, шум ветра, звуки города, а также называть предметы, объекты, цвета, формы, которые мы встречаем. Все это помогает малышу изучать окружающий мир. Помните, что ему нужно потрогать то, что он увидел: возможность взаимодействия с предметом улучшит запоминание и познание. Наличие на площадке различных поверхностей — гладких и шершавых, холодных и теплых, колючих и мягких — делает мир более ярким и разнообразным».
В игровом городке SetlKids для освоения мира на ощупь установят тактильное панно — стенд, на котором собраны разные материалы: металл, дерево, камень. Тут потребуется участие взрослого: пусть папа или мама покажет, что надо делать, включив дочь или сына в игру, а затем назовет ощущение, чтобы ребенок смог его запомнить.
На площадке также поставят сенсорный стол. Он поделен на шесть сегментов, в каждом — свое содержимое: шишки, камешки, ракушки, шары, песок и т.д. Ребенок может играть и экспериментировать с ними прямо на столе или выкладывать отдельные предметы на специальную рабочую поверхность, чтобы создавать узоры, играть или считать.

Где появятся первые площадки SetlKids?

«Солнечный город» — квартал комфорт-класса с собственным парком отдыха. Кроме детских игровых комплексов здесь есть площадки для футбола и баскетбола, зона для выгула и тренировки собак. Высота застройки — не больше 12 этажей. Уже сданы и заселены 13 корпусов, построены две школы и три детских сада, работает вся необходимая инфраструктура.

Жилой комплекс «Зеленый квартал на Пулковских высотах» состоит из четырехэтажных домов с мансардами и террасами. Планировки разные: от студий с двумя окнами и просторными балконами до евротрешек с кухней-гостиной. В центре комплекса расположится еловый сквер с большой взрослой елью, вокруг — четыре аллеи, три сада. Инфраструктура будет в шаговой доступности: под магазины и кафе отведены первые этажи домов. Запланировано открытие двух школ, двух детских садов и медцентра.
«Солнечный город» — квартал комфорт-класса с собственным парком отдыха. Кроме детских игровых комплексов здесь есть площадки для футбола и баскетбола, зона для выгула и тренировки собак. Высота застройки — не больше 12 этажей. Уже сданы и заселены 13 корпусов, построены две школы и три детских сада, работает вся необходимая инфраструктура.

Жилой комплекс «Зеленый квартал на Пулковских высотах» состоит из четырехэтажных домов с мансардами и террасами. Планировки разные: от студий с двумя окнами и просторными балконами до евротрешек с кухней-гостиной. В центре комплекса расположится еловый сквер с большой взрослой елью, вокруг — четыре аллеи, три сада. Инфраструктура будет в шаговой доступности: под магазины и кафе отведены первые этажи домов. Запланировано открытие двух школ, двух детских садов и медцентра.
Игры учат договариваться и соблюдать правила
Игры учат договариваться и соблюдать правила
Наталья Соломахо:

«С трех до семи лет дети активно исследуют возможности своего тела. Они тренируют координацию, ловкость, быстроту, силу. Поэтому ребенку полезно пролезать, перепрыгивать, подтягиваться, подниматься по веревочной лестнице — совершать любые действия, тренирующие координацию крупных движений. Важно, чтобы физическая активность была включена в игровую деятельность. Благодаря ей дети учатся договариваться, соблюдать правила, проигрывать и контролировать эмоции, а также обогащают свой опыт, развивают воображение и избавляются от эмоционального напряжения.

Знали ли вы, что так называемые игры по правилам помогают бороться со страхами? «Пятнашки» учат не пугаться неожиданного воздействия, а «прятки» — справляться с боязнью темноты. Кроме того, существуют сюжетно-ролевые игры (дочки-матери, магазин, доктор) и игры драматизации по сюжетам мультфильмов, компьютерных игр, книг. В любом случае важно, чтобы кроме свободного времени и компании сверстников у ребят было еще и пространство, позволяющее реализовать разные идеи и перевоплощаться в любимых героев».


Наталья Соломахо:

«С трех до семи лет дети активно исследуют возможности своего тела. Они тренируют координацию, ловкость, быстроту, силу. Поэтому ребенку полезно пролезать, перепрыгивать, подтягиваться, подниматься по веревочной лестнице — совершать любые действия, тренирующие координацию крупных движений. Важно, чтобы физическая активность была включена в игровую деятельность. Благодаря ей дети учатся договариваться, соблюдать правила, проигрывать и контролировать эмоции, а также обогащают свой опыт, развивают воображение и избавляются от эмоционального напряжения.

Знали ли вы, что так называемые игры по правилам помогают бороться со страхами? «Пятнашки» учат не пугаться неожиданного воздействия, а «прятки» — справляться с боязнью темноты. Кроме того, существуют сюжетно-ролевые игры (дочки-матери, магазин, доктор) и игры драматизации по сюжетам мультфильмов, компьютерных игр, книг. В любом случае важно, чтобы кроме свободного времени и компании сверстников у ребят было еще и пространство, позволяющее реализовать разные идеи и перевоплощаться в любимых героев».
Веревочный городок SetlKids с его деревянными лестницами, подвесными островками, тоннелями и плетеными стенами идеален для физического развития и игры. Рыцари и принцессы увидят в нем замок, смелые охотники — джунгли, космонавты — межпланетный корабль. А еще это прекрасное пространство для пятнашек или «выше ноги от земли». В центре городка находятся качели-гнездо — обвязанный канатом круг с плетеной сетью в центре, рассчитанный не на одного или двоих, а на целую компанию. Его можно использовать как элемент игры или просто раскачивать друг друга, причем не только вперед и назад, но и в стороны. Такая забава развивает координацию и чувство ритма, формирует умение действовать совместно.
Внутри геопластики — искусственного холма с лазательными тоннелями — здорово прятаться от родителей или сверстников. Снаружи возвышенность покрыта приспособлениями для юных альпинистов — зацепами, канатом, сетью. Они помогают развивать координацию движений и изучать границы собственных возможностей. Кстати, рядом с геопластикой на площадке SetlKids будут находиться готовые «классики» на каучуковом покрытии. Такая забава формирует чувство ритма и позволяют решить еще одну важную задачу возраста — научиться к семи годам прыгать и на двух ногах, и на одной. Попутно можно запоминать цифры и их последовательности.
Это возраст проверки своих возможностей
Это возраст проверки своих возможностей
Наталья Соломахо:

«Ребята с семи до двенадцати лет уже активно взаимодействуют друг с другом, и у них есть потребность объединяться в компании, команды. Поэтому им необходимо место, где можно уединиться и пообщаться так, чтобы взрослые не беспокоили. Также это возраст проверки своих возможностей, освоения рискованных активностей: прыжков, трюков на самокатах и велосипедах. Детям хочется ярких, сильных впечатлений, которые они часто пытаются получить на обычных площадках, делая что-то не так, как принято. В то же время сохраняется и интерес к играм.

Развивающее пространство для этого возраста должно быть разнообразным и включать беседки, домики, горки, качели, всевозможные полосы препятствий. Хорошо, если объекты объединяются. Например, лабиринт приводит в наблюдательный пункт, откуда можно скатиться по горке или перейти по веревочному спуску к полосе препятствий».
Наталья Соломахо:

«Ребята с семи до двенадцати лет уже активно взаимодействуют друг с другом, и у них есть потребность объединяться в компании, команды. Поэтому им необходимо место, где можно уединиться и пообщаться так, чтобы взрослые не беспокоили. Также это возраст проверки своих возможностей, освоения рискованных активностей: прыжков, трюков на самокатах и велосипедах. Детям хочется ярких, сильных впечатлений, которые они часто пытаются получить на обычных площадках, делая что-то не так, как принято. В то же время сохраняется и интерес к играм.

Развивающее пространство для этого возраста должно быть разнообразным и включать беседки, домики, горки, качели, всевозможные полосы препятствий. Хорошо, если объекты объединяются. Например, лабиринт приводит в наблюдательный пункт, откуда можно скатиться по горке или перейти по веревочному спуску к полосе препятствий».
На площадке SetlKids будет сразу несколько многоуровневых игровых городков с необычными спусками и подъемами, открытыми и секретными «домиками», а главное — с горками-трубами, которые, согласно опросу родителей, пользуются у детей огромной популярностью. В самых просторных дворах один из городков будет включать маяк, светящийся в темное время суток. Он станет центром притяжения всей площадки и ее ярким символическим элементом.
Что вам больше всего понравилось на площадке SetlKids?
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Это интересно!

Игровые городки SetlKids были разработаны согласно рекомендациям психологов
Их изготавливают российские компании эксклюзивно для Setl Group
Оборудование выполнено в экостиле
Цветовая гамма включает темно-ореховый и красный, цвет лидерства и активности
Площадки спланированы так, что используется каждый метр двора
SetlKids — элемент кварталов, учитывающих потребности маленьких жителей
*ЖК «Зеленый квартал на Пулковских высотах»: СПб, Пулковское шоссе, д.103, лит.Р, уч.56, кадастровый номер ЗУ 78:14:0772303:3883. Застройщик ООО «АРТ «Созидание». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
**ЖК «Солнечный город»: СПб, территория предприятия «Предпортовый», кадастровые номера ЗУ 78:40:0008501:3361, 78:40:0008501:3362, 78:40:0008501:3364. Застройщик ООО «Сэтл Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Материал подготовлен специально для ЦРП «Петербургская Недвижимость».

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией ЦРП «Петербургская Недвижимость»
Другие источники фотографий: фотограф Алексей Рожнов, freepik.com
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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