*ЖК «Зеленый квартал на Пулковских высотах»: СПб, Пулковское шоссе, д.103, лит.Р, уч.56, кадастровый номер ЗУ 78:14:0772303:3883. Застройщик ООО «АРТ «Созидание». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
**ЖК «Солнечный город»: СПб, территория предприятия «Предпортовый», кадастровые номера ЗУ 78:40:0008501:3361, 78:40:0008501:3362, 78:40:0008501:3364. Застройщик ООО «Сэтл Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Материал подготовлен специально для ЦРП «Петербургская Недвижимость».
Автор: Мария Семенова
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