Наталья Соломахо:



«Ребята с семи до двенадцати лет уже активно взаимодействуют друг с другом, и у них есть потребность объединяться в компании, команды. Поэтому им необходимо место, где можно уединиться и пообщаться так, чтобы взрослые не беспокоили. Также это возраст проверки своих возможностей, освоения рискованных активностей: прыжков, трюков на самокатах и велосипедах. Детям хочется ярких, сильных впечатлений, которые они часто пытаются получить на обычных площадках, делая что-то не так, как принято. В то же время сохраняется и интерес к играм.



Развивающее пространство для этого возраста должно быть разнообразным и включать беседки, домики, горки, качели, всевозможные полосы препятствий. Хорошо, если объекты объединяются. Например, лабиринт приводит в наблюдательный пункт, откуда можно скатиться по горке или перейти по веревочному спуску к полосе препятствий».