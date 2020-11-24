Интернет — там, где я. Билайн предлагает проверить новую сеть

«Для нас важно предоставить качественный сервис клиентам там, где им это необходимо, поэтому мы вкладываем значительные ресурсы в развитие сети. Например, в этом году мы увеличили темпы строительства, так как спрос на быстрый и повсеместный мобильный интернет сильно вырос. Мы уверены в качестве услуг Билайн, поэтому предлагаем петербуржцам и жителям Ленинградской области принять участие в бесплатном тестировании».

