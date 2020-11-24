Интернет — там, где я. Билайн предлагает проверить новую сеть
Больше тысячи новых вышек в Петербурге и Ленинградской области построил оператор Билайн в период с января по сентябрь 2020 года. Благодаря этому качество связи значительно улучшилось. Проверить работу обновленной сети могут все желающие. Новые клиенты будут тестировать качество звонков и скорость мобильного интернета бесплатно*.
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Пользователи услуг Билайн уже смогли на собственном опыте ощутить повышение качества связи благодаря обновлению сети. Новым клиентам такой шанс предоставят бесплатно. Для этого жителям Петербурга и Ленинградской области нужно до 1 марта 2021 года подключиться на тариф, участвующий в специальной акции, и получить скидку 100% на абонентскую плату на две недели.
Рекомендуем протестировать качество связи с тарифом Близкие Люди-2. Что входит в этот тариф?
Голосовой трафик. 500 мин.
Безлимитные соцсети. ВКонтакте, Facebook, Instagram и т. д
Мобильный интернет. 50 ГБ
Любимый номер. Звонки сверх пакета минут
Пакет сообщений. 300 SMS
Абонентская плата после тестового периода — 15 руб./сутки
Безлимитные мессенджеры. WhatsApp, Viber, Telegram и т.д.
Учитывая растущие потребности клиентов, Билайн в течение трех лет проводит масштабное расширение сети в Петербурге и Ленинградской области. Только за три квартала 2020 года в двух регионах появилось более 1000 базовых станций.
Благодаря этому в 100 населенных пунктах Ленинградской области теперь по-настоящему быстрый мобильный интернет. А в Северной столице улучшилось качество связи в новых спальных районах, торговых центрах, общественных пространствах, на прогулочных и туристических маршрутах.
«Для нас важно предоставить качественный сервис клиентам там, где им это необходимо, поэтому мы вкладываем значительные ресурсы в развитие сети. Например, в этом году мы увеличили темпы строительства, так как спрос на быстрый и повсеместный мобильный интернет сильно вырос. Мы уверены в качестве услуг Билайн, поэтому предлагаем петербуржцам и жителям Ленинградской области принять участие в бесплатном тестировании».
Дмитрий Глотов
Директор Западного региона
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