Главный налог, который взимают за автомобиль (а именно грузовые и легковые машины чаще всего оказываются предметом сделки), — транспортный. Обычно его платит собственник, на которого и регистрируется автомобиль. В договорах лизинга чаще всего предусматривается, что автомобиль регистрирует на себя компания, которая приобретает таким образом машину. Юридическое лицо, соответственно, и платит налог. Правда, в некоторых регионах, в том числе в Петербурге, регистрация автомобилей может требовать наличия определенной инфраструктуры, а именно — автохозяйства. Если его нет, то налоги платит лизинговая компания.



Есть и бонусы: взяв технику в лизинг, можно сэкономить на их выплате, так как по договору возвращается НДС — 20% от стоимости объекта.

