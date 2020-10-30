10 простых ответов на вопросы малого бизнеса про лизинг
Дело техники
10 простых ответов на вопросы малого бизнеса про лизинг
Для работы многим компаниям недостаточно компьютера, нужна техника посерьезнее: автомобили, грузовики, погрузчики или тракторы. Но если денег на покупку сразу не хватает, можно расплатиться постепенно — лизинг. При этом есть возможность никуда не ходить и все оформить онлайн.
Это не аренда, потому что можно оставить технику себе, и не кредит — собственником во время действия договора является компания-лизингодатель. Что же это за способ, и почему может пригодиться в деле? Отвечаем на вопросы, которые возникнут у предпринимателя, вместе с компанией Альфа-Лизинг.
Практически любую, все зависит от того, что вам нужно для дела. Грузовые автомобили для серьезных перевозок, легкий коммерческий транспорт – для доставки грузов поменьше или пассажиров, легковые – для представительских целей или как служебные машины для сотрудников, для такси или курьерской доставки. А еще спецтехнику: коммунальную, сельскохозяйственную, строительную.
Какую технику чаще всего берут в лизинг?
По данным Альфа-Лизинга за 10 месяцев 2020 года:
Эти марки популярны в такси и каршеринге. К тому же они недорогие, к ним много доступных запчастей.
Камаз популярен, во-первых, за счет субсидии Минпромторга РФ, а во-вторых, благодаря универсальности шасси. На его базе можно построить хоть кран, хоть тягач.
Европейские грузовые марки выбирают за их надежность и долговечность.
02
А скидки будут?
У лизинговых компаний налажены хорошие постоянные отношения с продавцами техники и автотранспорта разных производителей. Поэтому обычно можно рассчитывать на какой-нибудь приятный бонус: акции есть на все виды техники, и список их постоянно обновляется. Это может быть не только скидка, но и подарки, дополнительные опции, улучшенная комплектация или сниженная стоимость КАСКО.
03
Сколько нужно заплатить сразу?
Стандартный первый платеж — от 10% для легковых и грузовых автомобилей, от 15% — для спецтехники. Итоговый аванс рассчитывают, принимая во внимание и финансовую стабильность бизнеса клиента, и популярность машины.
При этом у лизинговых компаний, как правило, есть и собственные программы, и совместные с производителями и дилерами, где аванс снижен. Например, при покупке грузовой техники DAF в Альфа-Лизинге первый платеж снижается до нуля. Также могут ничего не платить сразу таксопарки, если они берут автомобили KIA, Hyundai, Renault, Skoda, Volkswagen.
Cтандартная схема лизинга
от первого взноса до выкупа в собственность
Cтандартная схема лизинга
от первого взноса до выкупа в собственность
Оставляете заявку online. Менеджер помогает подобрать автомобиль
Платите каждый месяц определенную сумму. Выкупаете автомобиль в собственность
04
Автомобиль потом останется мне или его надо вернуть?
Существует несколько разновидностей лизинга. В России чаще всего применяют финансовый: когда срок действия договора заканчивается, клиент выкупает технику по цене, указанной в одном из пунктов договора. Далее он может оставить машину себе, продать ее другой компании или физическому лицу — все, что он мог бы сделать со своей собственностью, купленной обычным путем.
05
Какие документы потребуются?
Пакет документов минимальный: нужно заполнить две анкеты, предъявить договор аренды офиса или документы о собственности на него, предоставить копию паспорта руководителя.
«Молодым» компаниям, которые работают меньше 6 месяцев, необходимо также предоставить поручителя для сделки.
06
Сколько по времени занимает сделка?
Предварительное решение принимается за 1 день. Дальнейший процесс зависит от готовности клиента включаться в процесс сделки, а также от наличия техники у поставщика. В наиболее благоприятных условиях автомобиль могут передать уже через неделю.
07
На какой срок можно рассчитывать выплаты по договору лизинга?
Договор можно заключить на срок от 12 до 60 месяцев практически для любого вида техники.
08
Кто платит налоги, если собственник не я?
Главный налог, который взимают за автомобиль (а именно грузовые и легковые машины чаще всего оказываются предметом сделки), — транспортный. Обычно его платит собственник, на которого и регистрируется автомобиль. В договорах лизинга чаще всего предусматривается, что автомобиль регистрирует на себя компания, которая приобретает таким образом машину. Юридическое лицо, соответственно, и платит налог. Правда, в некоторых регионах, в том числе в Петербурге, регистрация автомобилей может требовать наличия определенной инфраструктуры, а именно — автохозяйства. Если его нет, то налоги платит лизинговая компания.
Есть и бонусы: взяв технику в лизинг, можно сэкономить на их выплате, так как по договору возвращается НДС — 20% от стоимости объекта.
09
А помощь от государства можно получить?
Существует государственная программа льготного лизинга. Приобрести по ней можно более 10 единиц техники и автомобилей российского производства с договором не менее 12 месяцев. Государство дает на такую сделку субсидию в размере 25%, но не более определенной суммы. Важное условие ныне действующей акции – поставка машины должна произойти до 30 ноября этого года.
10
Можно ли оформить сделку полностью онлайн?
Цифровизация коснулась всех отраслей, в том числе и лизинга. А пандемия и связанные с ней ограничения ускорили процесс. Сейчас заявку можно оставить на сайте, а весь документооборот провести в электронном виде. Клиенту надо будет только забрать технику. Если же и этого делать не хочется, то есть услуга доставки авто к дверям офиса или дома.
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Материал подготовлен специально для компании «Альфа-Лизинг»
Автор: Мария Мокейчева Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Дизайнер: Екатерина Елизарова