Facebook
Twitter
VK
Youtube
Instagram
Как закрыть бреши в кибербезопасности компании? Узнайте лучшие практики за один день
Как предотвратить утечку информации из корпоративной сети? Как объяснить сотруднику на удаленке, что надежный пароль — это не 12345 и кличка любимой кошки? Как сохранить имена-пароли-явки контрагентов от конкурентов?
Практикующие специалисты в области информационной безопасности расскажут об этом и о многом другом на конференции GLOBAL INFORMATION SECURITY DAYS 2020, которая пройдет 22 октября.
В 2020 году в онлайн ушло все: покупка продуктов, работа над проектами — вплоть до совещаний федерального правительства. К концу октября специалисты по информационной безопасности уже перестали хвататься за голову, научились спасать сети от кибератак в условиях массовой удаленки и теперь готовы поделиться опытом со всеми желающими.
Компания «Газинформсервис» ежегодно собирает на площадке конференции заказчиков со стороны бизнеса и органов госуправления, а также исполнителей, работающих в сфере IT и информационной безопасности. В соответствии с духом и требованиями времени конференция обновляет формат и переходит в онлайн. Услышать спикеров и узнать о том, как защищаться от киберугроз в новой реальности, смогут все желающие в любой точке планеты — тем более, что сделать это можно совершенно бесплатно. Достаточно зарегистрироваться по ссылке.
Часть участников пленарной дискуссии соберется на «Ленфильме», другие присоединятся к ним по видеоконференцсвязи, чтобы обсудить, что из себя представляет кибербезопасность новой реальности. Вы услышите выступления учредителя компании «Газинформсервис» Валерия Пустарнакова, председателя Комитета по информатизации и связи Петербурга Станислава Казарина, начальника суперкомпьютерного центра «Политехнический» Алексея Лукашина, директора по росту компании BiZone Рустэма Хайретдинова, главы компании Check Point Software Technologies в России и СНГ Василия Дягилева и других производителей систем и сервисов информационной безопасности.

Из первых рук вы узнаете:

о вызовах «удаленки»
о дистанционных сервисах и их безопасности
про умный город и цифровую среду
какие основные уроки кибер-устойчивости нужно извлечь из ситуации 2020 года
какую инфраструктуру можно назвать апокалипсоустойчивой
как пандемия изменила взгляды на обеспечение информационной безопасности
Вторая часть конференции будет посвящена более специализированным темам: представители компаний-разработчиков расскажут о новых продуктах, решениях и сервисах для предприятий разных сфер, которые помогут найти узкие места в защите информационных систем компании, защитить данные и справиться с последствиями утечек и атак, если они все-таки произошли.
А в промежутке между сессиями состоится Public Talk о роли СМИ в обеспечении информационной безопасности, в котором примут участие руководители четырех информационных порталов о связи и IT. Можно ли сформировать объективную картину в условиях закрытости темы и ньюсмейкеров? Что перспективнее: «бумага», онлайн или ивенты? Насколько независима аналитика в ИБ? Каким рейтингам стоит доверять и почему? Все эти вопросы обсудят участники дискуссии вместе с модератором – автором блога ZLONOV.ru Алексеем Комаровым.
Все выступления будут транслироваться в режиме реального времени. Не пропустите!
Более подробно программу конференции GLOBAL INFORMATION SECURITY DAYS 2020 можно увидеть по ссылке. Регистрация и участие бесплатны.
Регистрация
Материал подготовлен специально для ООО «Газинформсервис»

Спецпроекты «Фонтанки.ру»

Ресторан эпохи digital. Как устроен первый онлайн-ресторан в Петербурге?
Внуки танцам не помеха. Чем ваши родители занимаются оффлайн и в интернете
Видеоэкскурсия: Как создаются дизайнерские интерьеры? Профессионалы делятся секретами мастерства
30 лет вместе с городом. Банк «Санкт-Петербург» в цифрах и фактах
Как проект «Остров фортов» изменит жизнь Кронштадта
Кабинет с видом на Крестовский. Какое жилье выбирают бизнесмены Петербурга?