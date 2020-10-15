Как закрыть бреши в кибербезопасности компании? Узнайте лучшие практики за один день

А в промежутке между сессиями состоится Public Talk о роли СМИ в обеспечении информационной безопасности, в котором примут участие руководители четырех информационных порталов о связи и IT. Можно ли сформировать объективную картину в условиях закрытости темы и ньюсмейкеров? Что перспективнее: «бумага», онлайн или ивенты? Насколько независима аналитика в ИБ? Каким рейтингам стоит доверять и почему? Все эти вопросы обсудят участники дискуссии вместе с модератором – автором блога ZLONOV.ru Алексеем Комаровым.

