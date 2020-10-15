Как закрыть бреши в кибербезопасности компании? Узнайте лучшие практики за один день

Компания «Газинформсервис»
ежегодно собирает на площадке конференции заказчиков со стороны бизнеса и органов госуправления, а также исполнителей, работающих в сфере IT и информационной безопасности. В соответствии с духом и требованиями времени конференция обновляет формат и переходит в онлайн. Услышать спикеров и узнать о том, как защищаться от киберугроз в новой реальности, смогут все желающие в любой точке планеты — тем более, что сделать это можно совершенно бесплатно. Достаточно зарегистрироваться по ссылке.