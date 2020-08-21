5G уже в Петербурге. Рассказываем, где ее можно протестировать

На пороге технологической революции Билайн
продолжает и ежедневную кропотливую работу. Компания расширяет покрытие сети в Петербурге и Ленобласти. В 2020 году в рамках масштабного проекта «СуперСити»
оператор намерен построить более 1500 новых базовых станций. К концу лета возведено уже больше половины из них. Новые вышки появились в Кировском, Московском, Фрунзенском, Невском, Красногвардейском, Калининском, Приморском, Василеостровском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах Петербурга, а также в Кудрово и Мурино.