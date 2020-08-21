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5G уже в Петербурге. Рассказываем, где ее можно протестировать
Петербуржцы первыми в России могут массово протестировать возможности сетей пятого поколения. В пространстве «Севкабель Порт» Билайн открыл пилотную зону 5G. У геймеров есть месяц на то, чтобы почувствовать там суперскорости мобильной связи.
Чтобы показать жителям северной столицы и гостям города возможности 5G, Билайн получил временное разрешение на использование частот. До середины сентября любой пользователь может прийти в «Севкабель» и почувствовать себя настоящим киберспортсменом. Участие бесплатное, нужно лишь зарегистрироваться на сеанс.
Игровое пространство поделено на две части. В первой зоне к услугам пользователей — более 550 боевиков, головоломок, гонок и т. д. Можно воспользоваться установленными здесь ноутбуками, планшетами, приставками, смартфонами — либо собственными мобильными телефонами. Пользователи на личном опыте ощутят: необязателен мощный компьютер, чтобы играть или потреблять другой «тяжелый» контент онлайн.
Любителям сразиться друг с другом в виртуальном пространстве предложат «стрелялку» в VR-очках последнего поколения. Если раньше игрокам приходилось носить за спиной тяжелое оборудование, то теперь это не нужно. Поэтому пользоваться новыми девайсами могут даже дети. Благодаря высокоскоростным сетям 5G картинка не зависнет и будет быстро реагировать на действия игрока в реальном мире.
Одними из первых оценить преимущества связи нового поколения смогли журналисты Петербурга по приглашению Билайн. Представители прессы с радостью вспомнили детство. Компанию в игре им составили топ-менеджеры Билайн и партнеры оператора.
Как отметил руководитель департамента по внедрению новых технологий Билайн Александр Балюк, технологическая база для развертывания сетей нового поколения готова. Теперь слово лишь за российскими властями: они должны выделить частоты для сетей 5G.
Александр Балюк,
руководитель департамента по внедрению новых технологий Билайн
Как отметил руководитель департамента по внедрению новых технологий Билайн Александр Балюк, технологическая база для развертывания сетей нового поколения готова. Теперь слово лишь за российскими властями: они должны выделить частоты для сетей 5G.
На пороге технологической революции Билайн продолжает и ежедневную кропотливую работу. Компания расширяет покрытие сети в Петербурге и Ленобласти. В 2020 году в рамках масштабного проекта «СуперСити» оператор намерен построить более 1500 новых базовых станций. К концу лета возведено уже больше половины из них. Новые вышки появились в Кировском, Московском, Фрунзенском, Невском, Красногвардейском, Калининском, Приморском, Василеостровском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах Петербурга, а также в Кудрово и Мурино.
В Ленобласти дополнительные станции построены в Выборге, Кингисеппе, Сосновом Бору, Всеволожске, Волхове, Тосно, Луге. Позаботился оператор и о дачниках поселков Мшинская, Чаща, Сиверский, Синявино, Дунай, Яковлево, Горьковское, Тарасово и многих других.
Благодаря новой инфраструктуре абоненты компании смогут быстрее загружать видео высокого разрешения или другие объемные файлы и сделать разговоры более комфортными.
По словам регионального директора Западного региона Билайн Дмитрия Глотова, полным ходом идет развертывание сети в перегонах петербургского метро в рамках трёхстороннего соглашения с другими операторами связи.

«До конца 2020 года появится уверенная связь в тоннелях красной и синей веток петербургского метро, в 2021-м — на остальных», — отметил топ-менеджер.
Дмитрий Глотов,
директор Западного региона Билайн
По словам регионального директора Западного региона Билайн Дмитрия Глотова, полным ходом идет развертывание сети в перегонах петербургского метро в рамках трёхстороннего соглашения с другими операторами связи.
«До конца 2020 года появится уверенная связь в тоннелях красной и синей веток петербургского метро, в 2021-м — на остальных», — отметил топ-менеджер.
Также Билайн продолжает работу над улучшением покрытия на главных дорогах региона. Оператор строит базовые станции на трассе М-11 между Москвой и Петербургом, кольцевой автодороге и Западном скоростном диаметре.
Отдельное внимание уделят оставшимся «белым пятнам» в покрытии, а также новостройкам в городе и области. Благодаря современной инфраструктуре новоселы не почувствуют разницы в скорости интернета по сравнению с центром Петербурга.
Материал подготовлен специально для ПАО «ВымпелКом»

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