5G уже в Петербурге. Рассказываем, где ее можно протестировать

Любителям сразиться друг с другом в виртуальном пространстве предложат «стрелялку» в VR-очках последнего поколения. Если раньше игрокам приходилось носить за спиной тяжелое оборудование, то теперь это не нужно. Поэтому пользоваться новыми девайсами могут даже дети. Благодаря высокоскоростным сетям 5G картинка не зависнет и будет быстро реагировать на действия игрока в реальном мире.