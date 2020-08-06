Facebook
Twitter
VK
Youtube
Instagram
Со скоростью Петербурга
Мегаполис находится в непрерывном движении: стремятся вперед люди, почти не останавливается транспорт, даже природа не замедляется ни на миг. Посмотрим, с какой скоростью живет Петербург!

Скорости природы

м/с — средняя скорость ветра в Петербурге. В шторм задувает и до 22 м/с
км/ч — средняя скорость течения Невы. На разных участках она может отличаться
км/ч — с такой скоростью падает на петербургскую землю дождик в безветренную погоду
взмахов в секунду — так машет крыльями петербургский воробей
км/ч развивает под водой балтийская нерпа
км/ч — с такой скоростью над реками и каналами летают чайки

Скорости транспорта

км/ч — средняя скорость петербургского трамвая
км/ч — а так ходят скоростные трамваи. Как хорошо, что их все больше в городе!
км/ч — может максимально развивать петербургский труженик-троллейбус
км/ч — это средняя скорость метро. Интересно, что она чуть выше на новой Фрунзенско-Приморской линии — 42,96 км/ч
км/ч — поезд «Сапсан», связывающий две столицы, мчит с такой скоростью. А мог бы и все 300 км/ч выжимать
км/ч — это средняя скорость пассажирского самолета. Максимальная у большинства моделей — около 1000 км/ч

Чисто петербургские скорости

% — скорость прироста населения в Петербурге: это 14174 человек за 2019 год
экспонат в минуту — скорость, при которой весь Эрмитаж удастся осмотреть за 11 лет
минут длится развод Дворцового моста
км/ч — это средняя скорость движения по петербургским дорогам. А все из-за пробок
м/ч — средняя скорость движения людского потока в очереди в Эрмитаж
м/с — с такой скоростью разлетается звук полуденного выстрела пушки Петропавловской крепости

Скоростные рекорды петербургских спортсменов

км/ч была средняя скорость лыжницы Любови Егоровой на Олимпиаде-1994. Россиянка взяла три золотых медали
км/ч — с такой скоростью Денис Васильев бежал на Фестивале ЗСД в 2019 году и на дистанции 10,5 км стал первым
секунды. На столько опередил соперника петербургский биатлонист Дмитрий Малышко и выиграл Кубок мира в Оберхофе в 2013 году
метров за 49,85 секунды — лучший результат петербургской легкоатлетки Натальи Антюх. Этот показатель достигнут ею в 2004 году
метров за 1:54,94 минуты преодолела Татьяна Казанкина в 1976 году. Действующий рекорд Петербурга в легкой атлетике
метров за 14 минут 54 секунды преодолел вольным стилем петербургский пловец Владимир Сальников, чем увековечил себя в истории города

Самый быстрый ... Петербург

Мбит/с — средняя скорость скачивания файлов в Петербурге. Лидером по скорости в 1 полугодии 2020 года по версии Ookla стал МегаФон*
Мбит/с — такая скорость нужна для онлайн-игр
40 Мбит/с — скорость скачивания в Парке 300-летия у абонентов МегаФона. Петербуржцы активно проводят у Финского залива
Мбит/с — скорость скачивания на съезде с ЗСД в Белоострове: петербуржцы спешат завершить дела, отправляясь на дачу из города
Мбит/с — таких беспрецедентных значений достигла скорость мобильного интернета абонентов МегаФона в Петербурге и Ленинградской области*. Можно шерить и стримить сколько угодно.
Тб — пакетный трафик на Невском проспекте в сезон белых ночей-2020. Он значительно выше, чем обычно: город не спит!
1 Мбит/с — World of Tanks, Dota 2, Warface; 2 Мбит/с — Counter Strike: Global Offensive (CS:GO); 30 Мбит/с — Overwatch.
Лидером по скорости в 1 полугодии 2020 года стал МегаФон.*
Количество пользователей мобильного интернета МегаФона увеличилось в Петербурге на треть за 3 года.
Материал подготовлен специально для ПАО МегаФон
Лицензии на право оказания услуг сотовой связи — по ссылке

* Данные пресс-службы компании МегаФон на основе статистики Северо-Западного региона.

По данным компании Ookla®, МегаФон предоставляет самый быстрый мобильный интернет в Санкт-Петербурге. Согласно исследованиям, проведенным с января по июнь 2020 года, средняя скорость скачивания у абонентов компании в регионе самая высокая в сравнении с другими мобильными операторами.

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: Михаил Огнев, wikipedia.org, freepik.com
Дизайнер: Екатерина Елизарова

Спецпроекты «Фонтанки.ру»

Необычное и бесплатное кино в автокинотеатрах — ко Дню строителя
Добавь немного Дании. Как вписать скандинавскую мебель в петербургский интерьер
Люди в банке. Как пандемия изменила взаимоотношения банков и их клиентов
Видеоэкскурсия: Американская классика для вашего дома. Где купить дизайнерские предметы интерьера
Дом №2. Какой должна быть квартира Петербурге, если это второе жилье
Гипермаркет едет к вам. За что покупатели полюбили доставку продуктов через интернет