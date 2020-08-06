км/ч была средняя скорость лыжницы Любови Егоровой на Олимпиаде-1994. Россиянка взяла три золотых медали

км/ч — с такой скоростью Денис Васильев бежал на Фестивале ЗСД в 2019 году и на дистанции 10,5 км стал первым

секунды. На столько опередил соперника петербургский биатлонист Дмитрий Малышко и выиграл Кубок мира в Оберхофе в 2013 году

метров за 49,85 секунды — лучший результат петербургской легкоатлетки Натальи Антюх. Этот показатель достигнут ею в 2004 году

метров за 1:54,94 минуты преодолела Татьяна Казанкина в 1976 году. Действующий рекорд Петербурга в легкой атлетике