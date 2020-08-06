Материал подготовлен специально для ПАО МегаФон
Лицензии на право оказания услуг сотовой связи — по ссылке
* Данные пресс-службы компании МегаФон на основе статистики Северо-Западного региона.
По данным компании Ookla®, МегаФон предоставляет самый быстрый мобильный интернет в Санкт-Петербурге. Согласно исследованиям
, проведенным с января по июнь 2020 года, средняя скорость скачивания у абонентов компании в регионе самая высокая в сравнении с другими мобильными операторами.
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: Михаил Огнев, wikipedia.org, freepik.com
Дизайнер: Екатерина Елизарова