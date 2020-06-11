Как бизнесу снизить риски при работе с валютой

Бизнес, ведущий торговлю с зарубежными партнерами, сильно зависит от нестабильных валютных курсов. Есть ли способы снизить риски от финансовых «качелей», рассказали на онлайн-конференции Банка «Санкт-Петербург». Участие для предпринимателей было бесплатным.
Ведущий специалист управления клиентского обслуживания дирекции операций на финансовых рынках Банка «Санкт-Петербург»Матвей Чайка рассказал участникам вебинара о способах хеджирования (от англ. hedge — страховка, гарантия): снижения валютных рисков для коммерсантов, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Цели хеджирования различаются для импортёров и экспортёров.
Исходя из типа бизнеса и определяют валютный риск.
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— Для импортёра опасность заключается в росте курса иностранной валюты и, соответственно, увеличении расходов в рублёвом эквиваленте. Экспортёры же сталкиваются с обратной ситуацией — рост курса для них выгоден, однако в случае его снижения их выручка в рублях тоже уменьшится, — объяснил Матвей Чайка.
Эксперт также описал инструменты хеджирования валютного риска — форварды, опционы, опционные стратегии. С помощью форварда организации могут фиксировать курс покупки или продажи иностранной валюты на определенную дату в будущем. Покупатель же опциона получает право, но не обязательство, купить или продать валюту по зафиксированному курсу. Что касается опционных стратегий, они позволяют снизить валютный риск с помощью комбинации нескольких инструментов — все механизмы представитель кредитного учреждения показал на реальных примерах.
Вебинар прошел в рамках серии онлайн-мероприятий для бизнеса «ВЭД» Online, организованных Банком «Санкт-Петербург» совместно с партнерами. Сегодня финансовая организация предлагает инструменты, которые помогут защититься от валютных рисков импортерам и экспортерам и, как следствие, избежать крупных потерь и быть устойчивее к непредсказуемым глобальным потрясениям.
Материал публикуется специально для Банка «Санкт-Петербург» Генеральная лицензия Банка России № 436 от 31.12.2014 на осуществление банковских операций