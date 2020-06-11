Как бизнесу снизить риски при работе с валютой

Эксперт также описал инструменты хеджирования валютного риска — форварды, опционы, опционные стратегии. С помощью форварда организации могут фиксировать курс покупки или продажи иностранной валюты на определенную дату в будущем. Покупатель же опциона получает право, но не обязательство, купить или продать валюту по зафиксированному курсу. Что касается опционных стратегий, они позволяют снизить валютный риск с помощью комбинации нескольких инструментов — все механизмы представитель кредитного учреждения показал на реальных примерах.

