Что ж, расширение словаря — это всегда хорошо, но для полноценного освоения языка недостаточно. Не менее важно знать грамматику, правильно переводить, писать, слышать устную речь и не бояться говорить самому. Опыт преподавателей Denis' School показывает, что эффективнее всего уровень английского повышают интерактивные и геймифицированные методы обучения: они совмещают в себе преимущества онлайн- и офлайн-форматов, и при этом студент постоянно находится под опекой опытного преподавателя. Если во время занятий проводятся игры, имитируются реальные ситуации, прорабатываются сценарии общения, то их результативность достигает 90% и более. И важно, чтобы образовательный процесс в целом был грамотно построен: это сильно повышает его эффективность.

