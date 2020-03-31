На время карантина и самоизоляции Denis' School полностью перевела процесс обучения в онлайн. Переходите на сайт школы, чтобы узнать больше!
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Добавьте в свой cловарь двадцать полезных слов и выражений на английском, которыми с нами поделились преподаватели языковой школы Denis' School. Чтобы увидеть перевод, необходимо кликнуть по интерактивной карточке.
Представьте, что вы прочитали в интернете о чем-то животрепещущем и решили обсудить горячую тему со знакомой иностранкой из соцсети. И ваша собеседница — назовем ее для конспирации Алисой — внезапно использует в диалоге одно из этих слов. Сможете ли вы не потерять нить разговора?
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Алиса собралась с духом и приехала к вам в гости, благо глобальных эпидемий она не боится, а падение рубля ей только на руку. И вот вы привели гостью на кухню, налили ей чаю и начинаете душевно так жаловаться — на жизнь, начальство и национальный финансовый кризис. Получится ли у вас грамотно вставить в свой монолог эти выражения?
Алиса собралась с духом и приехала к вам в гости, благо глобальных эпидемий она не боится, а падение рубля ей только на руку. И вот вы привели гостью на кухню, налили ей чаю и начинаете душевно так жаловаться — на жизнь, начальство и национальный финансовый кризис. Получится ли у вас грамотно вставить в свой монолог эти выражения?
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Разумеется, английский нужен не только для того, чтобы изливать непостижимую русскую душу заезжим иностранкам: с его помощью вполне можно превратить неудобную карьерную лестницу в комфортабельный скоростной лифт. Допустим, вы как раз ищете работу мечты, а потенциальный наниматель предупредил вас о собеседовании на английском. Перечисленная ниже лексика поможет непринужденно намекнуть будущему боссу, какой же вы молодец.
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Собеседование прошло блестяще. Компания закрыла вакансию вами — и немедленно бросила новичка в пучину деловой переписки на английском. Сумеете ли вы найти общий язык с иностранными коллегами и партнерами?
Собеседование прошло блестяще. Компания закрыла вакансию вами — и немедленно бросила новичка в пучину деловой переписки на английском. Сумеете ли вы найти общий язык с иностранными коллегами и партнерами?
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Что ж, расширение словаря — это всегда хорошо, но для полноценного освоения языка недостаточно. Не менее важно знать грамматику, правильно переводить, писать, слышать устную речь и не бояться говорить самому. Опыт преподавателей Denis' School показывает, что эффективнее всего уровень английского повышают интерактивные и геймифицированные методы обучения: они совмещают в себе преимущества онлайн- и офлайн-форматов, и при этом студент постоянно находится под опекой опытного преподавателя. Если во время занятий проводятся игры, имитируются реальные ситуации, прорабатываются сценарии общения, то их результативность достигает 90% и более. И важно, чтобы образовательный процесс в целом был грамотно построен: это сильно повышает его эффективность.
Что ж, расширение словаря — это всегда хорошо, но для полноценного освоения языка недостаточно. Не менее важно знать грамматику, правильно переводить, писать, слышать устную речь и не бояться говорить самому. Опыт преподавателей Denis' School показывает, что эффективнее всего уровень английского повышают интерактивные и геймифицированные методы обучения: они совмещают в себе преимущества онлайн- и офлайн-форматов, и при этом студент постоянно находится под опекой опытного преподавателя. Если во время занятий проводятся игры, имитируются реальные ситуации, прорабатываются сценарии общения, то их результативность достигает 90% и более. И важно, чтобы образовательный процесс в целом был грамотно построен: это сильно повышает его эффективность.
Интерактивный подход, различные игровые методики, а также удачное совмещение онлайн- и офлайн-обучения используется в сети языковых школ Denis' School. Здесь 27-летний опыт преподавания английского языка соединяется с современными техническим наработками в области геймификации и онлайн-образования. А многолетний опыт методического отдела в построении учебного процесса дает возможности получать стабильные результаты. В Denis' School знают, как сделать материал интересным, ярким, наглядным, и умеют создавать рабочую, но в то же время непринужденную атмосферу, которая избавляет от неуверенности, мотивирует к общению и обучению. Самое главное — такие занятия добавляют энергии и заряжают позитивным настроением даже после сложного рабочего дня.
Групповые занятия подходят общительным людям и тем, кому легче что-то делать за компанию. Разумеется, студентов не должно быть слишком много: в Denis' School группы обычно состоят из примерно 5–8 человек. Преподаватели Denis' School используют программы, разработанные методистами школы на основе опыта выпуска более 350 000 учеников. Среди начинающих наиболее популярны Basic English (грамматика, перевод, азы разговорной речи), Business English (деловой английский), Spoken English (разговорный английский) и курсы для подготовки к международным экзаменам.
Индивидуальные занятия удобны людям, которые хотят получить максимум от обучения, не желают идти в среднем темпе, отвлекаться на посторонних. Это оптимальный вариант, если вам нужно срочно прокачать английский или вписать его в загруженный и нестабильный рабочий график. По сравнению с коллективным обучением качество таких занятий выше, поэтому и стоят они дороже.
Индивидуальные занятия удобны людям, которые хотят получить максимум от обучения, не желают идти в среднем темпе, отвлекаться на посторонних. Это оптимальный вариант, если вам нужно срочно прокачать английский или вписать его в загруженный и нестабильный рабочий график. По сравнению с коллективным обучением качество таких занятий выше, поэтому и стоят они дороже.
План индивидуального обучения преподаватель разрабатывает, учитывая особенности конкретного студента: уровень его знаний, скорость усвоения нового материала, темы, которые ему интересны или необходимы. Персональный график отличается гибкостью. Если потребуется, занятия можно отменять, сдвигать во времени или сокращать. Они проходят там, где удобно: в аудитории школы, на рабочем месте, на нейтральной территории или даже онлайн.
Главная задача — выучить английский на достаточном уровне раз и навсегда, а не учить его годами. Она решается в языковой школе Denis' School в том числе благодаря практике: общению в языковых клубах, занятиям на онлайн-платформе и использованию других современных разработок.