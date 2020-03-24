ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
МЕТРЫ
Лайфхак для тех, кому нужен пассивный доход
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТРЫ
Лайфхак для тех, кому нужен пассивный доход
Жизнь петербургского рантье не так проста, как можно было бы ожидать. Поначалу кажется, что раз квадратные метры есть, то и арендаторы всегда найдутся, а вам останется лишь ежемесячно собирать финансовый урожай. Но на самом деле даже если жилая недвижимость приносит доход, он получается каким-то совсем не пассивным. Уж слишком много с ним связано хлопот, рисков, непредсказуемого человеческого фактора и неприятных деталей, в каждой из которых прячется маленький дьявол.
Сложность №1
Вы небезразличны государству
Арендодателей все активнее выводят из тени и двигают в сторону официальных договоров и полноценной выплаты положенных налогов. Вы же богатеете, разве нет? Будьте любезны отдавать государству его долю. А если власти вас вдруг не заметят, то в налоговую могут «настучать» бдительные соседи или обидчивые квартиросъемщики. За само уклонение полагается штраф — до 40% от суммы неуплаченного, отдельно надо будет раскошелиться за непредставление декларации. Если вы нарушите в особо крупных размерах, то в дело вступает уголовный кодекс с вариантами наказаний от штрафов до лишения свободы. Собственник, решивший сдавать квартиру по-белому, расстанется с 13% полученного дохода. Либо с 6% — после регистрации в качестве ИП.
Сложность №2
Арендаторы — странные люди
Но искать их все равно придется вам лично: сочинять убедительное объявление, выбирать правильную площадку для его размещения в интернете или искать надежного риэлтора-посредника. А потом решать, достоин ли этот кандидат в жильцы доверия. Например, потому, что все его емейлы написаны исключительно капслоком и усеяны восклицательными знаками, а в соцсетях у него — то фото с многолюдных домашних вечеринок, то отчеты о романтических свиданиях (и все бы ничего, но по всей комнате расставлены горящие свечи). И даже если при личной встрече гражданин будет выглядеть позитивно и адекватно, нет никакой гарантии, что он не начнет чудить, задерживать оплату или не сбежит втихомолку, сделав вас на месячную ренту беднее или (а зачастую — и) оставив в квартире хаос и грязь.
Сложность №3
Огонь, вода и старые трубы
Собственник, который не купил страховку или не включил соответствующий пункт в договор аренды, будет покрывать ущерб от пожаров, затоплений и прочих форс-мажоров из своего кармана. И речь идет не только о восстановлении собственного имущества, но и о компенсациях для соседей. И, кстати, что делать, если у них с вашим жильцом не сложились отношения? И неважно, кто здесь кому не дает спать по ночам и подкладывает мусор под дверь, — рано или поздно разбираться с ситуацией придется владельцу. А ему абсолютно не нужна репутация человека, сдающего жилье кому попало. Потому что арендатор-то съедет, а хозяин останется.
Сложность №4
Кто спал на моей кровати и помял ее?
Ответить на этот вопрос арендодатель, скорее всего, сможет довольно точно. А потом возьмет кошелек (банковскую карту) и начнет приводить квартиру в порядок перед следующим жильцом. Помятое надо будет выпрямить, отломившееся — прикрепить, пришедшее в полную негодность — заменить. Тут закрашиваем пятно, там переклеиваем кусок обоев. Если жилье сдается посуточно, то придется непрерывно проводить ремонтные работы и заменять мебель раз в несколько месяцев. О прибыли можно будет забыть: все, что получено от арендатора, вы вложите обратно. Хорошо, если доплачивать не придется.

Как упростить?

У рантье, которые хотели бы переложить все хлопоты на специально обученных людей и сделать свой доход по-настоящему пассивным, есть возможность поменять формат сдаваемой недвижимости — с непредсказуемой квартиры на стандартизованный юнит в апарт-отеле. Как это работает — объясняем на примере комплекса VALO.*

Апартаменты всегда сдаются по-белому

Так что трений с налоговыми органами у вас не возникнет. К примеру, управляющая компания VALO Service, как и любая другая профессиональная УК, имеет статус гостиничного оператора, и любые ее взаимодействия с владельцем юнита и арендаторами оформляются строго согласно требованиям закона. Профессионалы по-другому не работают. VALO Service, в частности, может похвастаться тем, что ее сотрудники трудятся в гостиничном бизнесе и в сфере недвижимости десятилетиями.

УК берет на себя взаимодействие с арендаторами

VALO Service ищет их самостоятельно, в том числе с помощью профессиональных площадок бронирования, а также привлекает корпоративных клиентов, которые точно не будут селить своих сотрудников в частной квартире. Потом УК делает все, чтобы гостю в юните было хорошо: убирает, доставляет еду в номер, заботится с помощью консьерж-службы и т.д. Все возникающие у гостя и в связи с ним вопросы она решает без участия собственника.

Риски и форс-мажоры ложатся на специалистов

Которые, кстати, хорошо знают, как их минимизировать. В комплексе VALO, например, спроектирована серьезная система безопасности с постами охраны, контролем доступа и видеонаблюдением. Противопожарные меры соответствуют отельным стандартам и включают незадымляемые лестницы, особые отделочные материалы, сигнализацию, системы пожаротушения, дымоудаления и т.д. Затопления в свежепостроенном отеле маловероятны, так как коммуникации здесь совсем новые и качественные, но если трубам и сантехнике потребуется обслуживание — этим займется УК. И никакие соседи с жалобами на «протекших» вам посреди ночи звонить не будут.

Профессиональная мебель входит в оснащение юнитов

Это специальные отельные кровати, столы, стулья и т.д., которые не придется заменять через три месяца. Они перенесут и посуточную аренду, и ежедневную уборку: в частности, ножки у такой мебели — металлические, чтобы многократная встреча со шваброй не действовала на них разрушительно. Кроме мебели, оснащение юнитов VALO включает бытовую технику, текстиль и посуду, соответствующие международным гостиничным стандартам — в том числе по износостойкости и негорючести. Отделочные материалы номеров также обладают серьезным запасом прочности. Например, в пол в юнитах VALO покрыт кварцвиниловой плиткой, которая остается в первозданном виде в течение 10–12 лет. Все это время она не протирается, не скалывается и не царапается.

Что нужно знать арендодателю о комплексе апарт-отелей VALO

Это лучший апарт-комплекс Санкт-Петербурга по версии Urban Awards 2017 и 2019 годов.
Расположен во Фрунзенском районе, в минуте ходьбы от станции метро «Бухарестская». От VALO можно за 10 минут добраться до Невского и Дворцовой, за 15 минут — до Московского вокзала и за 25 минут — до аэропорта «Пулково».
У комплекса есть собственные фитнес-центр с бассейном, SPA, бизнес-центр, коворкинг, конференц-залы, а также кафе и три ресторана. В минуте ходьбы от него расположен ТРК «Континент», за 15 минут можно дойти до ТРК «Рио», неподалеку находится парк развлечений MazaPark.
В VALO предусмотрены студии, одно- и двухкомнатные юниты. Управляющая компания предлагает две основных программы доходности. Более стабильная схема Classic основана на долгосрочной аренде и позволяет прогнозировать регулярный ежемесячный доход. Более смелая программа Progressive основана на посуточной сдаче на срок не более месяца. Доход здесь более высокий, но «плавающий», так как зависит от сезона.
Квартиру в Петербурге можно использовать для приобретения апартаментов VALO в рамках схемы трейд-ин.
Материал подготовлен специально для ООО «ГАЛС»
* Комплекс апарт-отелей VALO — застройщик ООО «ГАЛС», проектная декларация на сайте.

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и иллюстрации предоставлены пресс-службой ООО «ГАЛС»
Обложка: freepik.com
Gif-анимация: GIPHY
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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