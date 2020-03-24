Это специальные отельные кровати, столы, стулья и т.д., которые не придется заменять через три месяца. Они перенесут и посуточную аренду, и ежедневную уборку: в частности, ножки у такой мебели — металлические, чтобы многократная встреча со шваброй не действовала на них разрушительно. Кроме мебели, оснащение юнитов VALO
включает бытовую технику, текстиль и посуду, соответствующие международным гостиничным стандартам — в том числе по износостойкости и негорючести. Отделочные материалы номеров также обладают серьезным запасом прочности. Например, в пол в юнитах VALO
покрыт кварцвиниловой плиткой, которая остается в первозданном виде в течение 10–12 лет. Все это время она не протирается, не скалывается и не царапается.