Арендаторы — странные люди

Но искать их все равно придется вам лично: сочинять убедительное объявление, выбирать правильную площадку для его размещения в интернете или искать надежного риэлтора-посредника. А потом решать, достоин ли этот кандидат в жильцы доверия. Например, потому, что все его емейлы написаны исключительно капслоком и усеяны восклицательными знаками, а в соцсетях у него — то фото с многолюдных домашних вечеринок, то отчеты о романтических свиданиях (и все бы ничего, но по всей комнате расставлены горящие свечи). И даже если при личной встрече гражданин будет выглядеть позитивно и адекватно, нет никакой гарантии, что он не начнет чудить, задерживать оплату или не сбежит втихомолку, сделав вас на месячную ренту беднее или (а зачастую — и) оставив в квартире хаос и грязь.

