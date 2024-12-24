В Петербурге следователя УМВД по Выборгскому району подозревают в вымогательстве

Оперативники управления собственной безопасности главка полиции совместно с коллегами из УФСБ выявили факт коррупционного нарушения, совершенного следователем УМВД по Выборгскому району. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД.

В УСБ обратился 42-летний коммерсант и сообщил, что сотрудник одного из территориальных отделов вымогал у него деньги за изъятый автомобиль. За машину и непривлечение к ответственности у предпринимателя требовали 10 миллионов рублей. Передать наличные он должен был через адвоката. Мужчине такая сделка не пришлась по душе, поэтому он решил поделиться информацией с сотрудниками управления собственной безопасности.

Во вторник, 24 декабря, в доме подозреваемого прошел обыск. Если его вина подтвердится, мужчину уволят из органов. Также он понесет наказание в установленном законом порядке. Его руководители также будут привлечены к дисциплинарной ответственности.