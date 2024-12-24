Пробки в Петербурге снизились до девяти баллов

Девятибалльные пробки наблюдаются в Петербурге вечером 24 декабря. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», в 20:30 заторы на петербургских дорогах на шесть баллов превышают норму для данного времени дня.

У станции метро «Московская» большое количество людей стоят на автобусной остановке, ожидая транспорт в сторону аэропорта Пулково.

Зафиксирована необычно плотная пробка — Пироговская набережная, Арсенальная набережная, Свердловская набережная, от Финляндского проспекта до Пискаревского проспекта, — которая растянулась на 4,2 километра.

Затор на внутренней стороне КАД от Горского шоссе до проспекта Энгельса. Длина пробки — 14,1 километра. Также необычно плотная пробка на внутренней стороне КАД от Горского шоссе до Выборгского шоссе.