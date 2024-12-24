Три женщины погибли в автомобильной аварии под Тихвином

Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии под Тихвином. В результате ДТП погибли три женщины. Об этом 24 декабря сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По информации главка, трагедия произошла в 16:30 на 186-м километре автодороги «Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь — Чудово». Дама за рулем «Фольксваген Поло» на правом закруглении не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с грузовым «Мерседесом» под управлением 54-летнего водителя.

Женщина-водитель, а также еще две пассажирки легкового автомобиля погибли на месте. На данный момент их данные устанавливаются, проводится проверка.