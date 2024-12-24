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Город В Петербурге второй час держатся десятибалльные пробки

В Петербурге второй час держатся десятибалльные пробки

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4 комментария
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Десятибалльные пробки сохраняются в Петербурге в восьмом часу вечера 24 ноября. По данным «Яндекс.Пробок», в 19:00 заторы на петербургских дорогах достигают 10 баллов, на три балла превышая норму для данного времени дня. Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к полуночи достигнут двух баллов.

Источник:

На Пулковском шоссе люди добираются от аэропорта в сторону города пешком, сообщают читатели «Фонтанки». Кольцевая дорога пока перекрыта.

Источник:

Неожиданно плотное движение наблюдается на проспекте Обуховской Обороны. Загруженность магистрали из центра — 10 баллов, что на 1 балл выше обычного. Набережная реки Фонтанки стоит от Садовой улицы до улицы Белинского. Необычно плотная для вечера пробка на Каменноостровском проспекте, Троицкой площади и Троицком мосту.

Плотные пробки скопились на ЗСД: в южном направлении — от моста через Корабельный фарватер до Благодатной улицы, и в северном — от Васильевского острова к Планерной улице.

Также, по данным «Организатора перевозок», из-за затора на Пулковском шоссе минимум на полчаса опаздывают автобусы № 13, 13А, 39, 90, 147, 150, 155, 187, 187А, 232, 252, 263, 299, 301 и 431, а из-за пробки на Софийской аналогичные задержки у автобусов № 254, 324, 326 и 330.

В связи с транспортными заторами на Ивановской улице, Октябрьской набережной, Дальневосточном проспекте, проспекте Большевиков, проспекте Славы автобусные маршруты № 4, 5, 8, 11, 12, 31, 56, 95, 97, 114, 116, 118, 119, 140, 228, 233, 239, 253, 255Б, 264, 285, 288, 469, 469А, 476, 485 и троллейбусные маршруты № 14, 26, 27, 29, 36, 42 следуют с задержками от 30 минут.

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Комментарии
4
274950081
9 минут
Боже, царя храни) ..людей жалко, кто на самолёт опаздает(
Гость
8 минут
Спасибо
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