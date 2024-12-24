В Петербурге второй час держатся десятибалльные пробки

Десятибалльные пробки сохраняются в Петербурге в восьмом часу вечера 24 ноября. По данным «Яндекс.Пробок», в 19:00 заторы на петербургских дорогах достигают 10 баллов, на три балла превышая норму для данного времени дня. Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к полуночи достигнут двух баллов.

На Пулковском шоссе люди добираются от аэропорта в сторону города пешком, сообщают читатели «Фонтанки». Кольцевая дорога пока перекрыта.

Неожиданно плотное движение наблюдается на проспекте Обуховской Обороны. Загруженность магистрали из центра — 10 баллов, что на 1 балл выше обычного. Набережная реки Фонтанки стоит от Садовой улицы до улицы Белинского. Необычно плотная для вечера пробка на Каменноостровском проспекте, Троицкой площади и Троицком мосту.

Плотные пробки скопились на ЗСД: в южном направлении — от моста через Корабельный фарватер до Благодатной улицы, и в северном — от Васильевского острова к Планерной улице.

Также, по данным «Организатора перевозок», из-за затора на Пулковском шоссе минимум на полчаса опаздывают автобусы № 13, 13А, 39, 90, 147, 150, 155, 187, 187А, 232, 252, 263, 299, 301 и 431, а из-за пробки на Софийской аналогичные задержки у автобусов № 254, 324, 326 и 330.