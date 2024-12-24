Поезд насмерть сбил мужчину в Старом Петергофе

На станции Старый Петергоф грузовой поезд насмерть сбил человека. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщается в телеграм-канале «Дорожный инспектор».
По предварительной информации, поезд сбил мужчину, когда тот решил перебежать железную дорогу на красный сигнал семафора.
Как передают в телеграм-канале «Мегаполис», инцидент мог произойти в три часа дня. До тех пор, пока не приехали спасательные службы, тело мужчины лежало вдоль рельсов, его накрыли покрывалом.
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