Глава СПЧ Фадеев заявил о необходимости надзора за помилованными участниками СВО

Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев высказался за введение надзора над теми участниками спецоперации, которые приняли участие в боевых действиях после освобождения из мест лишения свободы. Его во вторник, 24 декабря, цитирует агентство «Интерфакс».

«Нужен надзор, не наблюдение в уголовном смысле, так как они уже помилованы. Тут нужны отдельные законодательные инициативы», — ответил он на вопрос о тех участниках СВО, которые совершили преступления после помилования.

По словам Фадеева, такой надзор необходимо реализовать в отношении тех, кто привлекался по серьезным статьям УК РФ, например за убийство или насилие. «Ничего дурного я здесь не вижу», — добавил он.