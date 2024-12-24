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Общество Глава СПЧ Фадеев заявил о необходимости надзора за помилованными участниками СВО

Глава СПЧ Фадеев заявил о необходимости надзора за помилованными участниками СВО

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18 комментариев

Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев высказался за введение надзора над теми участниками спецоперации, которые приняли участие в боевых действиях после освобождения из мест лишения свободы. Его во вторник, 24 декабря, цитирует агентство «Интерфакс».

«Нужен надзор, не наблюдение в уголовном смысле, так как они уже помилованы. Тут нужны отдельные законодательные инициативы», — ответил он на вопрос о тех участниках СВО, которые совершили преступления после помилования.

По словам Фадеева, такой надзор необходимо реализовать в отношении тех, кто привлекался по серьезным статьям УК РФ, например за убийство или насилие. «Ничего дурного я здесь не вижу», — добавил он.

Также глава СПЧ отметил, что помилованный человек искупил свою вину кровью, но на нем тяжкие преступления, поэтому «правильно осуществлять такой надзор».

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Комментарии
18
Игорь Протасов
1 час
Новая Элита требует надзора ?!
Сила в Правде!!
1 час
фадеев ничего не попутал это ведь новая элита вождь сказал. хе-хе.
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