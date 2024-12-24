10 миллионов за решение вопроса. СК пришел с обысками в Следственное управление МВД по Выборгскому району

По нашим данным, петербургский адвокат получил 10 миллионов рублей за «решение вопроса» в Главном следственном управлении ГУ МВД. Адвокат был задержан оперативниками ФСБ и УСБ, согласился на следственный эксперимент и понес 10 миллионов рублей следователю из Выборгского района, который и должен был решить вопрос уже на уровне Главного следственного управления, — последний в итоге также был задержан по уголовному делу о получении взятки.