10 миллионов за решение вопроса. СК пришел с обысками в Следственное управление МВД по Выборгскому району

Следственный комитет России вместе с УФСБ Петербурга и УСБ городского ГУ МВД проводит обыски в Следственном управлении полиции по Выборгскому району. Задержан следователь Следственного управления МВД, об этом 24 декабря стало известно «Фонтанке».
По нашим данным, петербургский адвокат получил 10 миллионов рублей за «решение вопроса» в Главном следственном управлении ГУ МВД. Адвокат был задержан оперативниками ФСБ и УСБ, согласился на следственный эксперимент и понес 10 миллионов рублей следователю из Выборгского района, который и должен был решить вопрос уже на уровне Главного следственного управления, — последний в итоге также был задержан по уголовному делу о получении взятки.
Обыски проходят и в кабинете начальника Следственного управления УМВД по Выборгскому району.
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