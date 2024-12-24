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Происшествия 10 миллионов за решение вопроса. СК пришел с обысками в Следственное управление МВД по Выборгскому району

10 миллионов за решение вопроса. СК пришел с обысками в Следственное управление МВД по Выборгскому району

11 891
20 комментариев

Следственный комитет России вместе с УФСБ Петербурга и УСБ городского ГУ МВД проводит обыски в Следственном управлении полиции по Выборгскому району. Задержан следователь Следственного управления МВД, об этом 24 декабря стало известно «Фонтанке».

По нашим данным, петербургский адвокат получил 10 миллионов рублей за «решение вопроса» в Главном следственном управлении ГУ МВД. Адвокат был задержан оперативниками ФСБ и УСБ, согласился на следственный эксперимент и понес 10 миллионов рублей следователю из Выборгского района, который и должен был решить вопрос уже на уровне Главного следственного управления, — последний в итоге также был задержан по уголовному делу о получении взятки.

Обыски проходят и в кабинете начальника Следственного управления УМВД по Выборгскому району.

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Комментарии
20
260786601
1 час
Когда то в Выборгском районе главой администрации был Колесников, его родной брат был на тот момент Генпрокурором. Так вот вместе с начальником РУВД (на тот момент) Автомоновым они так намутили со служебным жильем для сотрудников управления что пришлось их отмазывать Генпрокурору. Автомонова тогда быстро спрятали в Главке. После этого он и в Красносельском районе покомандовал и в "метро", и снова Выборгский район...
Slava_Rossii2
1 час
"... должен был решить вопрос уже на уровне Главного следственного управления..." Т.е. решала в ГСУ остался неприкосновенным? Ну толку тогда от этих арестов? Рыба тухнет с головы.
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