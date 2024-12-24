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Город Авто Спрос меняется несколько раз за ночь: когда лучше вызывать такси в Новый год

Спрос меняется несколько раз за ночь: когда лучше вызывать такси в Новый год

Полезная аналитика для пассажиров

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1 комментарий

31 декабря все дела лучше закончить до 20:00

Источник:

В новогоднюю ночь выгодно вызывать такси с 2:30 до 4:30. К такому выводу пришли аналитики «Яндекс Go», изучив спрос на машины в праздники.

Тем, кто 31 декабря собрался съездить за покупками или поздравить близких с праздником, лучше делать это до 20:00. Затем стоимость поездки может вырасти вслед за растущим спросом. Он спадет после 22:00.

Уже к полуночи спрос снова увеличится — машин на линии станет меньше, потому что некоторые водители уйдут с линии, чтобы успеть за новогодний стол. А вот желающих вызвать такси, наоборот, прибавится: после боя курантов и до 2:30 многие едут гулять или в гости. Наиболее удачное время, чтобы уехать на такси, приходится на слот с 2:30 до 4:30. В это время спрос снижается и стоимость поездок тоже.

— Перед Новым годом тарифы на такси — то есть стоимость подачи, минут и километров в пути — не меняются. Но повышенный спрос и нехватка водителей влияют на цену поездок, — уточнили в пресс-службе компании.

Альтернативой такси может стать каршеринг. По данным компании, он обходится в среднем в 2,5 раза дешевле, а цена растет не так сильно, потому что на нее не влияет количество свободных водителей. Особенно популярны арендные авто для длинных поездок — от нескольких часов до нескольких дней.

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Комментарии
1
Ганс-Дитрих Геншер
1 час
А ещё лучше не пить спиртное вообще и ездить на собственном автомобиле.
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