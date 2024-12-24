Спрос меняется несколько раз за ночь: когда лучше вызывать такси в Новый год

Тем, кто 31 декабря собрался съездить за покупками или поздравить близких с праздником, лучше делать это до 20:00. Затем стоимость поездки может вырасти вслед за растущим спросом. Он спадет после 22:00.

Уже к полуночи спрос снова увеличится — машин на линии станет меньше, потому что некоторые водители уйдут с линии, чтобы успеть за новогодний стол. А вот желающих вызвать такси, наоборот, прибавится: после боя курантов и до 2:30 многие едут гулять или в гости. Наиболее удачное время, чтобы уехать на такси, приходится на слот с 2:30 до 4:30. В это время спрос снижается и стоимость поездок тоже.