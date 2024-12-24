Производитель знаменитых звёзд Mercedes объявил о банкротстве. Компания работала более двух веков

Немецкая компания Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, производящая трехлучевые звезды для Mercedes, объявила о банкротстве. Об этом пишет издание Bloomberg.
Компания была основана в 1796 году. Сначала Gerhardi производила металлические изделия, а затем стала главным поставщиком знаменитого хромированного значка со звездой для Mercedes. Однако нарастающий из года в год кризис отрасли привел компанию к сокращению 1 500 сотрудников в Германии и состоянию банкротства.
Как пишет издание, похожая ситуация существует и у других поставщиков запчастей. К примеру, французская компания Forvia SE, производящая запчасти для Stellantis и Volkswagen, также сокращает сотрудников. Дело в том, что спрос на их трансмиссии и выхлопные системы падает из-за перехода автомобильных производителей на электромобили.
Отметим, что в этом году в Германии сократили более 50 тысяч сотрудников компаний, производящих автозапчасти. С таким кризисом отрасль не встречалась даже в период пандемии коронавируса.
«Автомобильная промышленность — один из самых разрушенных секторов в мире», — сказал руководитель автомобильного и промышленного отдела AlixPartners Эндрю Бергбаум.