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Бизнес Авто Производитель знаменитых звёзд Mercedes объявил о банкротстве. Компания работала более двух веков

Производитель знаменитых звёзд Mercedes объявил о банкротстве. Компания работала более двух веков

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31 комментарий

Немецкая компания Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, производящая трехлучевые звезды для Mercedes, объявила о банкротстве. Об этом пишет издание Bloomberg

Компания была основана в 1796 году. Сначала Gerhardi производила металлические изделия, а затем стала главным поставщиком знаменитого хромированного значка со звездой для Mercedes. Однако нарастающий из года в год кризис отрасли привел компанию к сокращению 1 500 сотрудников в Германии и состоянию банкротства. 

Как пишет издание, похожая ситуация существует и у других поставщиков запчастей. К примеру, французская компания Forvia SE, производящая запчасти для Stellantis и Volkswagen, также сокращает сотрудников. Дело в том, что спрос на их трансмиссии и выхлопные системы падает из-за перехода автомобильных производителей на электромобили. 

Отметим, что в этом году в Германии сократили более 50 тысяч сотрудников компаний, производящих автозапчасти. С таким кризисом отрасль не встречалась даже в период пандемии коронавируса. 

«Автомобильная промышленность — один из самых разрушенных секторов в мире», — сказал руководитель автомобильного и промышленного отдела AlixPartners Эндрю Бергбаум.

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Комментарии
31
Заливщик голосовых планок
2 часа
Ну, логично! Зачем нам мерседесы с шильдами "мерседес"? Шильды "аурус" мы сами, в кетае, закажем!
save
1 час
Скоро вся Германия переедет вслед за своими заводами в Китай.
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