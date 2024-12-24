Производитель знаменитых звёзд Mercedes объявил о банкротстве. Компания работала более двух веков

Компания была основана в 1796 году. Сначала Gerhardi производила металлические изделия, а затем стала главным поставщиком знаменитого хромированного значка со звездой для Mercedes. Однако нарастающий из года в год кризис отрасли привел компанию к сокращению 1 500 сотрудников в Германии и состоянию банкротства.