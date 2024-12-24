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Бизнес Шоколадная компания Cadbury потеряла статус поставщика британского королевского двора

Шоколадная компания Cadbury потеряла статус поставщика британского королевского двора

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9 комментариев

Шоколадная компания Cadbury лишилась статуса поставщика британского королевского двора. До этого момента мировой лидер по производству кондитерских изделий 170 лет поставлял шоколад для Букингемского дворца. Подробности сообщили BBC News.

Cadbury исключили из списка королевских патентов первые после того, как в 1854 году компания начала поставлять шоколад к столу королевы Виктории (1819–1901). Плиточный шоколад получал одобрение и от королевы Елизаветы II (1926–2022).

Официальная причина принятого решения не называется. При этом издание указывает, что владеющая Cadbury транснациональная компания Mondelez International продолжает вести бизнес в России, за что была раскритикована со стороны властей Украины.

Отметим, что компании, имеющие королевское одобрение, получают право использовать герб королевской семьи на упаковке или в рекламе. Соответствующий статус, в частности, сохранили бренды по производству хлопьев Kellogg's и шампанского Moët.

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Комментарии
9
Игорь Протасов
17 минут
А то, что качество продукции у этого Кэдбери-Монделеца упало ниже плинтуса не рассматривается в качестве причины?
280274738
13 минут
Кэдбери, не расстраивайся, оставайся с нами-мы тебе такие продажи сделаем, обзавидуются все
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