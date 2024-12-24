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Город Новогодние гулянья перекроют центр Петербурга

Новогодние гулянья перекроют центр Петербурга

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2 комментария
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Празднование Нового года закроет центр Петербурга для автомобилей. С 31 декабря на 1 января в городе перекроют ряд улиц, а перед этим введут запрет парковки.

Об ограничениях из-за новогодних праздничных мероприятий 24 декабря рассказали в пресс-службе комитета по транспорту. С 18:00 31 декабря до 5:00 1 января для проезда закроют:

  • Большую Конюшенную улицу от Волынского переулка до Невского проспекта;

  • Вознесенский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;

  • Невский проспект от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта;

  • набережную канала Грибоедова от Невского проспекта до улицы Ломоносова, Итальянской улицы и дома 13, литера А;

  • Думскую улицу;

  • Михайловскую улицу;

  • Казанскую площадь;

  • Гороховую улицу от набережной Мойки до Адмиралтейского проспекта;

  • Кирпичный переулок;

  • перекресток Университетской набережной со съездами с Дворцового моста;

  • перекресток Дворцового проезда, Дворцовой и Адмиралтейской набережных;

  • набережную Мойки от Аптекарского переулка до Невского проспекта и от Невского до Гороховой улицы;

  • Малую Морскую улицу от Невского проспекта до Вознесенского проспекта;

  • Адмиралтейскую набережную;

  • Дворцовый проезд;

  • Адмиралтейский проезд;

  • Адмиралтейский проспект от Невского проспекта до Сенатской площади;

  • Большую Морскую улицу от Гороховой улицы до Невского проспекта;

  • Дворцовую набережную от Дворцового моста до Троицкого моста;

  • Мошков переулок;

  • Миллионную улицу от Дворцовой площади до Суворовской площади.

А с 0:00 до 23:59 31 декабря запретят остановку транспорта:

  • на Большой Конюшенной улице от Волынского переулка до Невского проспекта;

  • на Казанской улице от Невского проспекта до дома 3;

  • на Вознесенском проспекте от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;

  • на Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта;

  • на Малой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы;

  • в Кирпичном переулке;

  • на Гороховой улице от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;

  • на Адмиралтейском проспекте от Вознесенского проспекта до Дворцового проезда;

  • на нечетной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до набережной Зимней канавки и четной от Невского до Певческого моста;

  • на набережной Мойки от Невского проспекта до Гороховой улицы по обеим сторонам;

  • в Мошковом переулке;

  • на набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до улицы Ломоносова, от Невского до Итальянской улицы и от Невского до Чебоксарского переулка;

  • на Думской улице от Невского проспекта до дома 4;

  • на Михайловской улице от Невского проспекта до дома 1/7;

  • на Миллионной улице от Дворцовой площади до Мошкова переулка.

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Комментарии
2
Сила в Правде!!
1 час
братья из средней азии будут довольны.
adamwest96
57 минут
Знаем мы эти гуляния. Менты всё перекроют и будут в автобусы паковать)
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