Новогодние гулянья перекроют центр Петербурга

Источник: Комитет по транспорту Петербурга







Празднование Нового года закроет центр Петербурга для автомобилей. С 31 декабря на 1 января в городе перекроют ряд улиц, а перед этим введут запрет парковки.

Об ограничениях из-за новогодних праздничных мероприятий 24 декабря рассказали в пресс-службе комитета по транспорту. С 18:00 31 декабря до 5:00 1 января для проезда закроют:

Большую Конюшенную улицу от Волынского переулка до Невского проспекта;

Вознесенский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;

Невский проспект от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта;

набережную канала Грибоедова от Невского проспекта до улицы Ломоносова, Итальянской улицы и дома 13, литера А;

Думскую улицу;

Михайловскую улицу;

Казанскую площадь;

Гороховую улицу от набережной Мойки до Адмиралтейского проспекта;

Кирпичный переулок;

перекресток Университетской набережной со съездами с Дворцового моста;

перекресток Дворцового проезда, Дворцовой и Адмиралтейской набережных;

набережную Мойки от Аптекарского переулка до Невского проспекта и от Невского до Гороховой улицы;

Малую Морскую улицу от Невского проспекта до Вознесенского проспекта;

Адмиралтейскую набережную;

Дворцовый проезд;

Адмиралтейский проезд;

Адмиралтейский проспект от Невского проспекта до Сенатской площади;

Большую Морскую улицу от Гороховой улицы до Невского проспекта;

Дворцовую набережную от Дворцового моста до Троицкого моста;

Мошков переулок;

Миллионную улицу от Дворцовой площади до Суворовской площади.

А с 0:00 до 23:59 31 декабря запретят остановку транспорта:

на Большой Конюшенной улице от Волынского переулка до Невского проспекта;

на Казанской улице от Невского проспекта до дома 3;

на Вознесенском проспекте от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;

на Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта;

на Малой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы;

в Кирпичном переулке;

на Гороховой улице от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;

на Адмиралтейском проспекте от Вознесенского проспекта до Дворцового проезда;

на нечетной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до набережной Зимней канавки и четной от Невского до Певческого моста;

на набережной Мойки от Невского проспекта до Гороховой улицы по обеим сторонам;

в Мошковом переулке;

на набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до улицы Ломоносова, от Невского до Итальянской улицы и от Невского до Чебоксарского переулка;

на Думской улице от Невского проспекта до дома 4;

на Михайловской улице от Невского проспекта до дома 1/7;

на Миллионной улице от Дворцовой площади до Мошкова переулка.