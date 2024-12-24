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Лукьяненко и русские супергерои
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Общество Аэлита, Ихтиандр, инженер Гарин. Лукьяненко назвал главных героев новой кинофраншизы «Союзмультфильма»

Аэлита, Ихтиандр, инженер Гарин. Лукьяненко назвал главных героев новой кинофраншизы «Союзмультфильма»

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28 комментариев

Писатель Сергей Лукьяненко, занятый в создании российской киновселенной о супергероях «Орден Алой звезды», рассказал «Фонтанке» о том, каких персонажей планируется использовать.

«Существует достаточно много наших романов и героев, созданных по большей части в начале XX века и ранее. Это такие персонажи, как Аэлита, Ихтиандр, инженер Гарин. То есть, даже если молодой человек не читал „Аэлиту“ или „Гиперболоид инженера Гарина“, он по крайней мере наслышан и примерно представляет, о чем и о ком речь», — заявил Лукьяненко.

Он добавил, что подобные герои в том или ином виде знакомы большинству российских граждан, и это создаёт «некое смысловое поле». По задумке Лукьяненко, российские и советские писатели когда-то рассказали краткую часть биографии этих персонажей, а теперь он совместно с другими авторами и «Союзмультфильмом» проработает их историю «от и до наших дней».

Ранее глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила, что студия занимается созданием франшизы о супергероях из шести полнометражных фильмов. По ее мнению, эта линейка станет «ответом мировым вселенным Marvel и DC». Каждый фильм будет стоить около 1–1,2 млрд руб.

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Комментарии
28
Игорь Протасов
1 час
Иван Д урак - наш главный супергерой :-)
McGillavry
1 час
А почему нельзя всю эту информацию подать в одной статье? Зачем три штуки с интервалом 2 тире 5 минут?
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