Аэлита, Ихтиандр, инженер Гарин. Лукьяненко назвал главных героев новой кинофраншизы «Союзмультфильма»

«Существует достаточно много наших романов и героев, созданных по большей части в начале XX века и ранее. Это такие персонажи, как Аэлита, Ихтиандр, инженер Гарин. То есть, даже если молодой человек не читал „Аэлиту“ или „Гиперболоид инженера Гарина“, он по крайней мере наслышан и примерно представляет, о чем и о ком речь», — заявил Лукьяненко.

Он добавил, что подобные герои в том или ином виде знакомы большинству российских граждан, и это создаёт «некое смысловое поле». По задумке Лукьяненко, российские и советские писатели когда-то рассказали краткую часть биографии этих персонажей, а теперь он совместно с другими авторами и «Союзмультфильмом» проработает их историю «от и до наших дней».