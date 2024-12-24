Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -2

1 м/c,

ю-з.

 763мм 90%
Подробнее
7 Пробки
USD 101,61
EUR 105,25
Лукьяненко и русские супергерои
Чем угощает Псков
Крушение сухогруза из Петербурга
Фейерверки тоже дорожают
Паром пойдет в Калининград
Почем море на Новый год
Промышленный Петербург
Общество «Хорошо молились, и святитель Иоасаф защитил нас». Митрополит Иоанн — о неразорвавшихся бомбах в Белгороде

«Хорошо молились, и святитель Иоасаф защитил нас». Митрополит Иоанн — о неразорвавшихся бомбах в Белгороде

1 545
20 комментариев

Во время службы, посвященной 270-летию со дня смерти святителя Иоасафа, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн напомнил о падении авиабомб на Белгород в апреле 2023 года. Как отметил священнослужитель, тогда две из трех бомб не взорвались благодаря молитвам белгородцев. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщила Белгородская и Старооскольская епархия.

«Я вспоминаю случай, когда три бомбы были обронены, так сказать, над самым густонаселённым районом Харьковской горы, одна из них взорвалась, а две не сдетонировали. И тогда белгородцы сказали, что всё это пришлось на Светлую седмицу, значит, мы хорошо молились и святитель Иоасаф защитил нас. А если бы эти полторы тонны взрывчатки грохнулись на спящий город, то я не представляю, каким бы был урон», — отметил митрополит.

Напомним, 20 апреля из российского самолёта Су-34, летевшего над Белгородом, выпал авиационный боеприпас. В Минобороны назвали это «нештатным сходом» и объявили о расследовании. Было разрушено дорожное полотно (появилась воронка) и четыре квартиры в доме на улице Шаландина, который позже решили расселить. Пострадали три человека. Позже саперы обнаружили вторую неразорвавшуюся авиабомбу недалеко от места, где взорвался сошедший с российского самолета боеприпас, и вывезли для утилизации на полигон. Про третий снаряд, который упомянул в своей речи митрополит Иоанн, ничего не сообщалось.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY12
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
Дядя Бо
44 минуты
Свыше 6 тыс. квартир и домов, поврежденных в результате воздушных атак с украинской стороны, находятся в стадии восстановления в Белгородской области, всего разрушено почти 40 тысяч домов и квартир.(с). Это и есть "хорошо молились"?
Сила в Правде!!
1 час
а в миллирово видать плохо помолились.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
Новости компаний
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Новости компаний
Обуховский завод принял участие в конференции «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК»
9 августа, 14:07
ТОП 5
Новости компаний
Setl Group досрочно завершил строительство ЖК Astra Marine на берегу Невы
24 декабря, 16:50
Старт продаж: квартиры без отделки в ЖК «Ясно.Янино»
24 декабря, 12:20
Генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко — победитель премии «Топ-менеджеры года»
23 декабря, 18:10
«ПСК Эксперт» — в новый год без ипотеки?
23 декабря, 17:27
В жилом квартале NEWПИТЕР введён в эксплуатацию второй лот
23 декабря, 17:15
Сдана в эксплуатацию третья очередь жилого комплекса «БелАрт»
23 декабря, 16:50
БСПБ представляет «Налоговую копилку» — сервис для МСБ для эффективного управления финансами
23 декабря, 16:36
В Стрельне досрочно сданы первые дома жилого проекта «Дворцовый фасад»
23 декабря, 15:50
Еще один год вместе с Drivee: сервис подвел итоги 2024 года в Санкт-Петербурге
23 декабря, 15:40
«Pulse Premier» — лучший жилой комплекс повышенной комфортности
23 декабря, 14:15
Рассрочка «5 раз по 20» от «Группы ЛСР»
23 декабря, 13:25
Подарок под елку: «Ростелеком» обновил мобильное приложение для абонентов
23 декабря, 10:30