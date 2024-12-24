«Хорошо молились, и святитель Иоасаф защитил нас». Митрополит Иоанн — о неразорвавшихся бомбах в Белгороде

Во время службы, посвященной 270-летию со дня смерти святителя Иоасафа, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн напомнил о падении авиабомб на Белгород в апреле 2023 года. Как отметил священнослужитель, тогда две из трех бомб не взорвались благодаря молитвам белгородцев. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщила Белгородская и Старооскольская епархия.

«Я вспоминаю случай, когда три бомбы были обронены, так сказать, над самым густонаселённым районом Харьковской горы, одна из них взорвалась, а две не сдетонировали. И тогда белгородцы сказали, что всё это пришлось на Светлую седмицу, значит, мы хорошо молились и святитель Иоасаф защитил нас. А если бы эти полторы тонны взрывчатки грохнулись на спящий город, то я не представляю, каким бы был урон», — отметил митрополит.

Напомним, 20 апреля из российского самолёта Су-34, летевшего над Белгородом, выпал авиационный боеприпас. В Минобороны назвали это «нештатным сходом» и объявили о расследовании. Было разрушено дорожное полотно (появилась воронка) и четыре квартиры в доме на улице Шаландина, который позже решили расселить. Пострадали три человека. Позже саперы обнаружили вторую неразорвавшуюся авиабомбу недалеко от места, где взорвался сошедший с российского самолета боеприпас, и вывезли для утилизации на полигон. Про третий снаряд, который упомянул в своей речи митрополит Иоанн, ничего не сообщалось.