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Общество Писатель Сергей Лукьяненко: зрителей раздражает повестка в западных фильмах о супергероях

Писатель Сергей Лукьяненко: зрителей раздражает повестка в западных фильмах о супергероях

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33 комментария

Писатель Сергей Лукьяненко совместно с «Союзмультфильмом» занимается созданием киновселенной с российскими супергероями. В интервью «Фонтанке» он объяснил, почему на Западе этот жанр испытывает спад интереса.

«На Западе было выпущено много интересных фильмов, после чего зритель захотел увидеть что-то новое. А во-вторых, фильмы, к сожалению, стали подвержены, скажем так, повестке. Это то, что раздражает зрителей во всех странах», — заявил Лукьяненко.

По его словам, «повестка» делает сюжет предсказуемым и гораздо менее интересным для массового зрителя. При этом сам по себе жанр супергеройского кино никуда не денется, уверен писатель.

Ранее глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила, что студия занимается созданием франшизы о супергероях из шести полнометражных фильмов. По ее мнению, эта линейка станет «ответом мировым вселенным Marvel и DC». Производство одного фильма будет стоить 1–1,2 млрд рублей.

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Комментарии
33
Cashmare
1 час
с нетерпением ждём блокбастера "колобос против чебуратора"
gatsby55
1 час
Зрителей раздражает само слово "повестка", которое патриоты суют нам в лицо по поводу и без.
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