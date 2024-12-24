Писатель Сергей Лукьяненко: зрителей раздражает повестка в западных фильмах о супергероях

Писатель Сергей Лукьяненко совместно с «Союзмультфильмом» занимается созданием киновселенной с российскими супергероями. В интервью «Фонтанке» он объяснил, почему на Западе этот жанр испытывает спад интереса.
«На Западе было выпущено много интересных фильмов, после чего зритель захотел увидеть что-то новое. А во-вторых, фильмы, к сожалению, стали подвержены, скажем так, повестке. Это то, что раздражает зрителей во всех странах», — заявил Лукьяненко.
По его словам, «повестка» делает сюжет предсказуемым и гораздо менее интересным для массового зрителя. При этом сам по себе жанр супергеройского кино никуда не денется, уверен писатель.
Ранее глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила, что студия занимается созданием франшизы о супергероях из шести полнометражных фильмов. По ее мнению, эта линейка станет «ответом мировым вселенным Marvel и DC». Производство одного фильма будет стоить 1–1,2 млрд рублей.
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