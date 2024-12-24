Полиция раскрыла предновогоднее похищение ёлки из парка в Петербурге

Новый год с уголовным делом, а не пушистой красавицей рискуют встретить две жительницы Петербурга, срубившие молодую ель в парке Выборгского района города.

Свидетельницей предновогодней кражи в Сосновке 24 декабря стала читательница «Фонтанки». Она увидела двух женщин, которые направлялись к белому автомобилю с только что срубленной ёлкой.

Украшением чьей-то квартиры хвойное дерево так и не стало. Его едва ли успели нарядить. И дерево, и похитительниц нашли сотрудники полиции 36-го отдела. По информации нашего издания, выбрать ёлку на базарах не смогли 21-летняя уроженка Новосибирска и 27-летняя петербурженка. Обе уже дают признательные показания. Решается вопрос о возбуждении дела о незаконной рубке лесных насаждений (260 УК).