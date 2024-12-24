Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -2

1 м/c,

ю-з.

 763мм 90%
Подробнее
7 Пробки
USD 101,61
EUR 105,25
Лукьяненко и русские супергерои
Чем угощает Псков
Крушение сухогруза из Петербурга
Фейерверки тоже дорожают
Паром пойдет в Калининград
Почем море на Новый год
Промышленный Петербург
Происшествия Полиция раскрыла предновогоднее похищение ёлки из парка в Петербурге

Полиция раскрыла предновогоднее похищение ёлки из парка в Петербурге

3 568
12 комментариев

Новый год с уголовным делом, а не пушистой красавицей рискуют встретить две жительницы Петербурга, срубившие молодую ель в парке Выборгского района города.

Свидетельницей предновогодней кражи в Сосновке 24 декабря стала читательница «Фонтанки». Она увидела двух женщин, которые направлялись к белому автомобилю с только что срубленной ёлкой.

Украшением чьей-то квартиры хвойное дерево так и не стало. Его едва ли успели нарядить. И дерево, и похитительниц нашли сотрудники полиции 36-го отдела. По информации нашего издания, выбрать ёлку на базарах не смогли 21-летняя уроженка Новосибирска и 27-летняя петербурженка. Обе уже дают признательные показания. Решается вопрос о возбуждении дела о незаконной рубке лесных насаждений (260 УК).

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали, что во вторник в полицию Выборгского района города с заявлением о вырубке ели в парке Сосновка обратился представитель садово-паркового предприятия.

«В кратчайшие сроки участковый уполномоченный полиции установил личности вырубивших дерево и доставил их для разбирательства в отдел полиции. Проводится проверка», — добавили в главке.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED11
Гнев
ANGRY16
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Гость
1 час
А чё такова? Мы в колхозе всегда в лесу ёлки рубим.
Гость
1 час
Снова шерсть со своими традициями. 🥱
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Setl Group досрочно завершил строительство ЖК Astra Marine на берегу Невы
24 декабря, 16:50
Новости компаний
Старт продаж: квартиры без отделки в ЖК «Ясно.Янино»
24 декабря, 12:20
ТОП 5
Новости компаний
Setl Group досрочно завершил строительство ЖК Astra Marine на берегу Невы
24 декабря, 16:50
Старт продаж: квартиры без отделки в ЖК «Ясно.Янино»
24 декабря, 12:20
Генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко — победитель премии «Топ-менеджеры года»
23 декабря, 18:10
«ПСК Эксперт» — в новый год без ипотеки?
23 декабря, 17:27
В жилом квартале NEWПИТЕР введён в эксплуатацию второй лот
23 декабря, 17:15
Сдана в эксплуатацию третья очередь жилого комплекса «БелАрт»
23 декабря, 16:50
БСПБ представляет «Налоговую копилку» — сервис для МСБ для эффективного управления финансами
23 декабря, 16:36
В Стрельне досрочно сданы первые дома жилого проекта «Дворцовый фасад»
23 декабря, 15:50
Еще один год вместе с Drivee: сервис подвел итоги 2024 года в Санкт-Петербурге
23 декабря, 15:40
«Pulse Premier» — лучший жилой комплекс повышенной комфортности
23 декабря, 14:15
Рассрочка «5 раз по 20» от «Группы ЛСР»
23 декабря, 13:25
Подарок под елку: «Ростелеком» обновил мобильное приложение для абонентов
23 декабря, 10:30