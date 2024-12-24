«Лифон прилетает на концерте прямо в лицо». Рэпер Nkeeei показал коллекцию лифчиков, которые ему подарили поклонницы

Исполнитель главного хита уходящего года «Гламур» рэпер Nkeeei, он же Никита Коробыко, показал, сколько за год насобирал лифчиков, которые ему кидали на сцену фанатки. Их количество рэпер, судя по всему, преувеличивает.

В начале своего тура он выложил фотографию американского рэпера Дрейка, который позировал на фоне бюстгальтеров, собранных на концертах. «После тура сделаю такую же. Вы поняли, к чему это я. Завтра начинаем», — написал в сентябре музыкант.

Nkeeei работает в команде с uniqe, ARTEM SHILOVETS, Wipo. Летом этого года у них вышел музыкальный альбом в стиле гламурных нулевых. Главный сингл — «Гламур» — стал настоящим трендом в соцсетях. Несколько лет назад у ребят был другой вирусный трек — «Лифон прилетает на концерте прямо в лицо».