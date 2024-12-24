Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -2

1 м/c,

ю-з.

 763мм 90%
Подробнее
7 Пробки
USD 101,61
EUR 105,25
Лукьяненко и русские супергерои
Чем угощает Псков
Крушение сухогруза из Петербурга
Фейерверки тоже дорожают
Паром пойдет в Калининград
Почем море на Новый год
Промышленный Петербург
Общество В Петербурге мужчина получил 13 лет колонии за самоудовлетворение перед детьми прошлым летом

В Петербурге мужчина получил 13 лет колонии за самоудовлетворение перед детьми прошлым летом

2 286
12 комментариев

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор мужчине, который летом прошлого года на глазах у детей занимался самоудовлетворением. Подробности «Фонтанке» сообщили в объединенной пресс-службе судов города 24 декабря.

Преступные действия были совершены в Василеостровском районе летом 2023 года. Мужчина преследовал гуляющих несовершеннолетних, открыто демонстрировал свой половой орган и занимался самоудовлетворением. В октябре того же года его задержали.

В результате 42-летнего уроженца Саратовской области признали виновным по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении троих детей 2013–2015 года рождения. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии строгого режима и на 10 лет лишили права работать с детьми. Кроме того, суд удовлетворил иски о компенсации морального вреда на сумму 600 тысяч рублей.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Лейба Бронштейн
2 часа
В советские времена было ощущение, что таких извращенцев совсем не преследовали. Возле нашей школы такие частенько крутились, никто даже не реагировал на это, милицию не вызывали. Постоит, "погоняет", потом сам уходит. Шума взрослые не поднимали, а мы-дети только смеялись.
инкогнитто
1 час
У суда там как с подсчётам? Откуда он возьмёт 600тыс сидя в тюрьме? Как он заработает в 55 после тюрьмы?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
Новости компаний
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Новости компаний
Обуховский завод принял участие в конференции «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК»
9 августа, 14:07
ТОП 5
Новости компаний
Setl Group досрочно завершил строительство ЖК Astra Marine на берегу Невы
24 декабря, 16:50
Старт продаж: квартиры без отделки в ЖК «Ясно.Янино»
24 декабря, 12:20
Генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко — победитель премии «Топ-менеджеры года»
23 декабря, 18:10
«ПСК Эксперт» — в новый год без ипотеки?
23 декабря, 17:27
В жилом квартале NEWПИТЕР введён в эксплуатацию второй лот
23 декабря, 17:15
Сдана в эксплуатацию третья очередь жилого комплекса «БелАрт»
23 декабря, 16:50
БСПБ представляет «Налоговую копилку» — сервис для МСБ для эффективного управления финансами
23 декабря, 16:36
В Стрельне досрочно сданы первые дома жилого проекта «Дворцовый фасад»
23 декабря, 15:50
Еще один год вместе с Drivee: сервис подвел итоги 2024 года в Санкт-Петербурге
23 декабря, 15:40
«Pulse Premier» — лучший жилой комплекс повышенной комфортности
23 декабря, 14:15
Рассрочка «5 раз по 20» от «Группы ЛСР»
23 декабря, 13:25
Подарок под елку: «Ростелеком» обновил мобильное приложение для абонентов
23 декабря, 10:30