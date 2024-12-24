В Петербурге мужчина получил 13 лет колонии за самоудовлетворение перед детьми прошлым летом

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор мужчине, который летом прошлого года на глазах у детей занимался самоудовлетворением. Подробности «Фонтанке» сообщили в объединенной пресс-службе судов города 24 декабря.

Преступные действия были совершены в Василеостровском районе летом 2023 года. Мужчина преследовал гуляющих несовершеннолетних, открыто демонстрировал свой половой орган и занимался самоудовлетворением. В октябре того же года его задержали.

В результате 42-летнего уроженца Саратовской области признали виновным по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении троих детей 2013–2015 года рождения. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии строгого режима и на 10 лет лишили права работать с детьми. Кроме того, суд удовлетворил иски о компенсации морального вреда на сумму 600 тысяч рублей.