«Комбинат питания» семьи Пригожиных лишился участка под склады в Москве

В Кленовском поселении Москвы расположена фабрика «Комбината питания» (ранее «Конкорд»), которая снабжает столичные социальные объекты. Договор об аренде дополнительных 4,6 га по соседству для строительства складских помещений был заключен компанией в 2011 году еще с правительством Московской области, до того, как эти территории были включены в административные границы Москвы. Впоследствии «Конкорд» подписал договор аренды уже со столичными властями.

Как следует из текста решения арбитражного суда, опубликованного на этой неделе, срок аренды в договоре был установлен до 2060 года. Однако в 2023 году столичные чиновники проинспектировали земельный участок, который по документам уже должен был давно стать стройплощадкой, и составили протокол о том, что «Комбинат питания» «фактически не приступил к использованию полученного в аренду земельного участка в соответствии с видом его разрешенного использования».

Тем не менее суд счел эти доказательства неубедительным и согласился с позицией столичных чиновников: вся подготовка началась лишь после того, как перед «Комбинатом питания» замаячила перспектива потерять участок. А за 13 лет с 2011 года, когда он поступил в распоряжение компании, можно было успеть сделать куда больше.