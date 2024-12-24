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Бизнес «Комбинат питания» семьи Пригожиных лишился участка под склады в Москве

«Комбинат питания» семьи Пригожиных лишился участка под склады в Москве

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Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти на минувшей неделе принял решение о расторжении договора аренды участка в 4,6 га в поселении Кленовское в Новой Москве.

В Кленовском поселении Москвы расположена фабрика «Комбината питания» (ранее «Конкорд»), которая снабжает столичные социальные объекты. Договор об аренде дополнительных 4,6 га по соседству для строительства складских помещений был заключен компанией в 2011 году еще с правительством Московской области, до того, как эти территории были включены в административные границы Москвы. Впоследствии «Конкорд» подписал договор аренды уже со столичными властями.

Как следует из текста решения арбитражного суда, опубликованного на этой неделе, срок аренды в договоре был установлен до 2060 года. Однако в 2023 году столичные чиновники проинспектировали земельный участок, который по документам уже должен был давно стать стройплощадкой, и составили протокол о том, что «Комбинат питания» «фактически не приступил к использованию полученного в аренду земельного участка в соответствии с видом его разрешенного использования».

«Участок частично огорожен, доступ к нему не ограничен. На участке здания и строения отсутствуют, строительные работы не ведутся, хозяйственная деятельность не ведется», — констатировали чиновники.

В качестве возражения «Комбинат питания» представил пакет документов для доказательства ведения подготовки к строительству. Именно долгий период получения разрешительной документации и разработки проекта компания назвала причиной задержки реализации проекта.

Тем не менее суд счел эти доказательства неубедительным и согласился с позицией столичных чиновников: вся подготовка началась лишь после того, как перед «Комбинатом питания» замаячила перспектива потерять участок. А за 13 лет с 2011 года, когда он поступил в распоряжение компании, можно было успеть сделать куда больше.

В итоге суд решил расторгнуть договор аренды. Впрочем, у «Комбината питания» есть возможность оспорить это решение в апелляционной инстанции.

ООО «Комбинат питания» (ранее ООО «Комбинат питания „Конкорд“») было учреждено в 2009 году, его первым гендиректором вплоть до 2019 года был Евгений Пригожин. Пик бизнеса по поставкам питания в социальные объекты пришелся на 2018 год, когда выручка компании превысила 8,8 млрд рублей, а чистая прибыль — 1,2 млрд рублей.

В 2019 году компания перешла под контроль АО «Корпорация развития», которое принадлежит предпринимательнице Екатерине Росликовой, однако Евгений Пригожин неоднократно публично давал понять, что все еще сохраняет интерес в этом бизнесе по поставкам питания в школы и больницы.

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