Петербуржцы стали чаще летать за границу

Самостоятельные путешественники из Петербурга в 2024 году стали чаще летать за пределы России: на внутренние рейсы пришлось 76% полетов, годом ранее — 81% всех бронирований. Об этом 24 декабря рассказали в пресс-службе сервиса билетов «Авиасейлс».

Самыми популярными направлениями, как и годом ранее, стали Москва, Калининград и Сочи, на их долю пришлось 24%, 11% и 10% соответственно. Причем на путешествие в столицу пришлось в среднем 2 дня, на Калининград — 4 дня, в Сочи летали в основном на неделю.

Япония стала самым быстрорастущим зарубежным направлением для туристов из России. Это связано с упрощением процедуры получения туристических виз. Объем бронирований на поездки в Японию год к году увеличился в 3,5 раза, страна вошла в топ-20 самых популярных направлений для самостоятельных туристов. Перелет туда-обратно в среднем обходился в 63,5 тысячи рублей.