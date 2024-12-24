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Туризм Петербуржцы стали чаще летать за границу

Петербуржцы стали чаще летать за границу

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11 комментариев

Самостоятельные путешественники из Петербурга в 2024 году стали чаще летать за пределы России: на внутренние рейсы пришлось 76% полетов, годом ранее — 81% всех бронирований. Об этом 24 декабря рассказали в пресс-службе сервиса билетов «Авиасейлс».

Самыми популярными направлениями, как и годом ранее, стали Москва, Калининград и Сочи, на их долю пришлось 24%, 11% и 10% соответственно. Причем на путешествие в столицу пришлось в среднем 2 дня, на Калининград — 4 дня, в Сочи летали в основном на неделю.

Япония стала самым быстрорастущим зарубежным направлением для туристов из России. Это связано с упрощением процедуры получения туристических виз. Объем бронирований на поездки в Японию год к году увеличился в 3,5 раза, страна вошла в топ-20 самых популярных направлений для самостоятельных туристов. Перелет туда-обратно в среднем обходился в 63,5 тысячи рублей.

Значительно вырос год к году спрос на поездки в Малайзию, Вьетнам и Китай. Эти страны вошли в число наиболее востребованных среди российских путешественников.

Как подчеркнули в компании, формируют зарубежный тренд самостоятельные туристы из Петербурга и Москвы — их больше всего в числе пассажиров. Турпоток из Петербурга в Азию заметно вырос, и больше всего — в Японию.

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Комментарии
11
Игорь Протасов
57 минут
Ну, после Узбекистона, Таджикистона, Туркменистона и Кыргызстона, следующая страна по популярности - Япония :-)
282493173
1 час
какие петербуржцы ?
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