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Общество Родители детей-инвалидов в Петербурге столкнулись со сложностями в заказе социального такси

Родители детей-инвалидов в Петербурге столкнулись со сложностями в заказе социального такси

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11 комментариев

Петербуржцы накануне Нового года столкнулись со сложностями в заказе социального такси для поездок с детьми-инвалидами. На это «Фонтанка» обратила внимание 24 декабря. Телефон для записи на транспортное обслуживание не работает, заявки, сделанные заранее, отклоняются со ссылкой на исчерпанные лимиты средств.

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Читательница «Фонтанки» Елена, мама ребенка с тяжелой формой ДЦП, рассказала об отмене ее заявок на социальный спецтранспорт на две даты в конце декабря. Она как обычно заказывала такси через интернет за неделю до поездки в медицинский центр. А получила отказ накануне, 24 декабря. Ее ребенку подходят машины, в которых можно ехать сидя в инвалидной коляске, потому что в автокресле он ехать не может. Женщина старается заказывать именно такое такси, но в этот раз спрашивала и про другие варианты.

«Заявка не может быть выполнена, так как на указанную дату и время принято максимальное количество заявок в пределах выделенных средств», — сказано в письмах, которые она получила.

В информационно-справочной службе системы социальной защиты населения Петербурга Елене пояснили, что заявки на декабрь уже не принимаются, поскольку якобы исчерпан лимит финансирования.

«Они мне сказали, что такси может отвезти нас в ту сторону, а обратно — нет. Причем нам же нужен спецтранспорт для колясочников. Я говорю: давайте нам обычную хотя бы машину, понимаем, что бывает занят другой транспорт. Нам сказали, что никакого уже нет до конца года», — рассказывает Елена.

Социальное такси не бесплатное, но большую часть его стоимости компенсирует бюджет. Если речь идет о поездке в медицинское учреждение, человек с инвалидностью и сопровождающие платят за поездку 10 % общей стоимости. В других случаях, по данным сайта «Госуслуг» Санкт-Петербурга, оплата может достигать 50 % от стоимости поездки. Есть варианты коммерческого медицинского транспорта, но заказать его тоже бывает нелегко.

В комитете по социальной политике сообщили в ответ на вопросы «Фонтанки», что прием заявок возобновлен.

«Перед новогодними праздниками наблюдается рост заявок на социальное такси. Заявки принимаются. Делаем все возможное, чтобы удовлетворить максимальное количество заявок граждан», — рассказали в пресс-службе комитета по соцполитике.

«Фонтанка» попробовала дозвониться на единый многоканальный телефон для заказа социального такси в Петербурге, но это оказалось невозможно: система озвучивает, что «линия перегружена», и сбрасывает звонок. В справочной службе рассказали, что «вроде записывают только на январь», и посоветовали уточнить ситуацию по телефону для разрешения конфликтных ситуаций: 8 (812) 334-41-43.

Во время разговора «Фонтанки» с операторами о конкретных отклоненных заявках Елена получила на почту письмо о том, что решение по одной из них пересмотрено: «Появилась возможность принять заказ на спецтранспорт, ваш заказ восстановлен».

Когда она еще раз позвонила сама, транспорт на вторую дату тоже нашли и заявку подтвердили.

«Мы вчера уже не принимали заявки до конца года. Сейчас появилась возможность. Пока есть, что будет дальше — неизвестно», — сообщила женщине оператор.

Право на социальное такси для петербуржцев обеспечивает городской социальный кодекс. Спецтранспорт на льготных условиях могут заказывать сопровождающие людей с инвалидностью и они сами, это право распространяется на 21 категорию инвалидов разных возрастов.

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Комментарии
11
Вангуювсем
2 часа
кого-то что-то удивляет?
NSE
1 час
Неужели еще есть наивные, которые надеются на что то бесплатное в стране?
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