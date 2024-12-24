«Квартиры есть, по факту восстановления нет». Гладков рассказал об отчетах чиновников по жилью, которое отремонтировали только на бумаге

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о случаях с публикацией недостоверной информации о восстановлении жилья, которую публикуют местные чиновники. В посте, опубликованном 24 декабря, он пообещал наказать виновных.

Накануне в городе прошло заседание местного правительства, где его члены отчитались о ходе восстановления жилья после атак ВСУ. По словам Гладкова, были опубликованы адреса уже отремонтированных квартир и домов, однако жалобы от местных жителей не прекратились. «В этот раз город Белгород опять попал под критику в списке восстановленного жилья, квартиры есть, по факту восстановления нет», — заявил Гладков.

Он подчеркнул, что на следующей неделе начнет применять меры административного взыскания в отношении чиновников, публикующих недостоверную информацию.