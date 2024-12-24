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Общество «Квартиры есть, по факту восстановления нет». Гладков рассказал об отчетах чиновников по жилью, которое отремонтировали только на бумаге

«Квартиры есть, по факту восстановления нет». Гладков рассказал об отчетах чиновников по жилью, которое отремонтировали только на бумаге

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5 комментариев

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о случаях с публикацией недостоверной информации о восстановлении жилья, которую публикуют местные чиновники. В посте, опубликованном 24 декабря, он пообещал наказать виновных.

Накануне в городе прошло заседание местного правительства, где его члены отчитались о ходе восстановления жилья после атак ВСУ. По словам Гладкова, были опубликованы адреса уже отремонтированных квартир и домов, однако жалобы от местных жителей не прекратились. «В этот раз город Белгород опять попал под критику в списке восстановленного жилья, квартиры есть, по факту восстановления нет», — заявил Гладков.

Он подчеркнул, что на следующей неделе начнет применять меры административного взыскания в отношении чиновников, публикующих недостоверную информацию.

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Комментарии
8
Cashmare
14 минут
по законам военного времени, причем публично. вот такие меры административного взыскания подействовали бы моментально
Панкихой
16 минут
А чего на следующей, и чего только административного?
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