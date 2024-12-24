Ноги врозь, руки в стороны. В Ленинградском зоопарке показали, как ящерица занимается йогой

Жители Петербурга обычно начинают свое утро с кофе, а обитатели Ленинградского зоопарка — с йоги. Видео со спортивной ящерицей показали во вторник, 24 декабря.

Бородатая агама занимается йогой на дереве, при этом раздвинув по сторонам лапки. В таком необычном положении ящерица оказалась для того, чтобы как можно более комфортно получать тепло от лампы, расположенной над ней.