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Город Ноги врозь, руки в стороны. В Ленинградском зоопарке показали, как ящерица занимается йогой

Ноги врозь, руки в стороны. В Ленинградском зоопарке показали, как ящерица занимается йогой

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Жители Петербурга обычно начинают свое утро с кофе, а обитатели Ленинградского зоопарка — с йоги. Видео со спортивной ящерицей показали во вторник, 24 декабря.

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Бородатая агама занимается йогой на дереве, при этом раздвинув по сторонам лапки. В таком необычном положении ящерица оказалась для того, чтобы как можно более комфортно получать тепло от лампы, расположенной над ней.

Агаме удается не только насладиться плюсовой температурой, пока за окном лежит снег, но и размять лапки. Во время йоги можно также вздремнуть для передышки.

Ранее Ленинградский зоопарк показал завораживающих морских звезд пентацерастер — обитатели морского дна позировали на камеру и перебирали прозрачными ножками.

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Ящерица Йога Ленинградский зоопарк
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