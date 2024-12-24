В Кремле ответили, планируют ли Путин и Лукашенко кататься на лыжах в Ленобласти

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко вряд ли смогут выделить время на зимние развлечения. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 24 декабря.
Представителя Кремля спросили, будет ли Путин кататься на лыжах или на подъемнике с Лукашенко. «Время вряд ли для этого будет, не думаю, что это произойдет», — ответил он.
Несколько международных мероприятий с участием Путина пройдет в Ленинградской области с 24 по 26 декабря. Встречи запланированы недалеко от северной столицы, в курортном комплексе «Игора», сообщал помощник президента Юрий Ушаков.
Также накануне президент Белоруссии анонсировал скорую встречу с российским коллегой. Как сообщало госагентство БЕЛТА, Лукашенко отмечал, что это произойдет через пару дней.
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