В Кремле ответили, планируют ли Путин и Лукашенко кататься на лыжах в Ленобласти

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко вряд ли смогут выделить время на зимние развлечения. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 24 декабря.

Представителя Кремля спросили, будет ли Путин кататься на лыжах или на подъемнике с Лукашенко. «Время вряд ли для этого будет, не думаю, что это произойдет», — ответил он.