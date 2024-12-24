Один человек пострадал в «горящем» ДТП с фурами и легковой под Красноярском. Трасса перекрыта

Две фуры загорелись после ДТП с автомобилем на трассе в Красноярском крае. Движение на участке перекрыто в обе стороны. Подробности сообщили в пресс-службе МВД Красноярского края 24 декабря. Не обошлось без пострадавших.

Дорожная авария случилась на 961 километре автодороги Р-255 «Сибирь» в Рыбинском районе. Участниками столкновения стали два грузовика и легковая «Тойота». В результате происшествия большегрузы загорелись.

«Пострадал и госпитализирован один человек», — сообщили в региональном МЧС.

Объезд для транспорта организовали через поселок Громадск и село Рыбное. В настоящее время на месте продолжают работать экстренные службы. Судя по кадрам очевидцев в Сети, грузовые машины выгорели полностью. Обстоятельства ДТП устанавливаются.