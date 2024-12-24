На эти 11 вопросов по литературе ответит любой школьник. А вы чем хуже?

Уверены, редкий школьник читал всё, что задавали по литературе. Особенно из списка на каникулы. Ну куда там — отдыхать бы да балбесничать, а вы тут со своими книжками. Или вы как раз тот краснокнижный ученик, что прочел всё от корки до корки? Из школьной библиотеки мы вынесли оттуда горстку пыли, ворох шпаргалок, спиртовку (сами в шоке)… И эти 11 вопросов, на которые предлагаем вам ответить, чтобы проверить, запомнили вы что-то из школьной программы или у вас в одно ухо влетело, а в другое вылетело.
Разогреемся с простого вопроса. Попробуем вспомнить отрывок из «Руслана и Людмилы», известный как «Лукоморье»: «В темнице там царевна тужит, / А […] волк ей верно служит». Какой волк?
Серый
Черный
Бурый
Верный
Кстати, в каком жанре написано произведение «Руслан и Людмила»?
Поэма
Новелла
Басня
Эпопея
Кого из перечисленных персонажей не было в повести «Тимур и его команда»?
Женя Александрова
Алик Деткин
Георгий Гараев
Мишка Квакин
Котом
Хряком
Гусем
Капибарой
Какой девиз придумали Саня и Петька из романа Вениамина Каверина «Два капитана»?
Мы в ответе за тех, кого приручили
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью
Бороться и искать, найти и не сдаваться
Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!
Зачем Чичиков скупал мертвые души?
- Чтобы купить себе дом
- Чтобы удачно жениться
Чтобы взять ссуду под залог фиктивного имения
- Чтобы стать генералом
- Человек без селезенки
- Человек в футляре
- Вспыльчивый человек
- Полковник Кочкарёв
Николай Гоголь любил давать персонажам говорящие фамилии. Но какой фамилии вы не встретите в его книгах?
Тяп-Ляпкин
Кислоедов
Самосвистов
Держиморда
- Укололся булавкой
- Из-за неразборчивости в выборе девушек
- Его укусила собака
- Порезался, вскрывая труп
Раскольников убил сестру старухи-процентщицы
- Раскольникова казнят в Сибири
- Порфирий Петрович совершает самоубийство
- Авдотья выходит замуж за Свидригайлова
- В бою
- Из-за отравленного вина
- Его укусила змея
- Его скинул конь