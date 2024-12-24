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Образ жизни тест На эти 11 вопросов по литературе ответит любой школьник. А вы чем хуже?

На эти 11 вопросов по литературе ответит любой школьник. А вы чем хуже?

Наш тест будет по зубам всем, кто вынес из школы что-то, кроме бюста Пушкина

3 039
2 комментария
Один из главных плюсов этого теста в том, что после получения результатов вам не придется оправдываться перед учителем!
Источник:

Уверены, редкий школьник читал всё, что задавали по литературе. Особенно из списка на каникулы. Ну куда там — отдыхать бы да балбесничать, а вы тут со своими книжками. Или вы как раз тот краснокнижный ученик, что прочел всё от корки до корки? Из школьной библиотеки мы вынесли оттуда горстку пыли, ворох шпаргалок, спиртовку (сами в шоке)… И эти 11 вопросов, на которые предлагаем вам ответить, чтобы проверить, запомнили вы что-то из школьной программы или у вас в одно ухо влетело, а в другое вылетело.

ТЕСТПройден 1209 раз
1 / 11

Разогреемся с простого вопроса. Попробуем вспомнить отрывок из «Руслана и Людмилы», известный как «Лукоморье»: «В темнице там царевна тужит, / А […] волк ей верно служит». Какой волк?

  • Серый

  • Черный

  • Бурый

  • Верный

2 / 11

Кстати, в каком жанре написано произведение «Руслан и Людмила»?

  • Поэма

  • Новелла

  • Басня

  • Эпопея

3 / 11

Кого из перечисленных персонажей не было в повести «Тимур и его команда»?

  • Женя Александрова

  • Алик Деткин

  • Георгий Гараев

  • Мишка Квакин

4 / 11
Кем был Федор Тимофеевич в рассказе Чехова «Каштанка»?

  • Котом

  • Хряком

  • Гусем

  • Капибарой

5 / 11

Какой девиз придумали Саня и Петька из романа Вениамина Каверина «Два капитана»?

  • Мы в ответе за тех, кого приручили

  • Мы рождены, чтоб сказку сделать былью

  • Бороться и искать, найти и не сдаваться

  • Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!

6 / 11

Зачем Чичиков скупал мертвые души?

  • Чтобы купить себе дом
  • Чтобы удачно жениться

  • Чтобы взять ссуду под залог фиктивного имения

  • Чтобы стать генералом
7 / 11
Какого псевдонима не было у Антона Павловича Чехова?
  • Человек без селезенки
  • Человек в футляре
  • Вспыльчивый человек
  • Полковник Кочкарёв
8 / 11

Николай Гоголь любил давать персонажам говорящие фамилии. Но какой фамилии вы не встретите в его книгах?

  • Тяп-Ляпкин

  • Кислоедов

  • Самосвистов

  • Держиморда

9 / 11
Главный герой романа Ивана Тургенева «Отцы и дети» Евгений Базаров умер от заражения крови. Как он его получил?
  • Укололся булавкой
  • Из-за неразборчивости в выборе девушек
  • Его укусила собака
  • Порезался, вскрывая труп
10 / 11
Какое из этих событий было в романе Достоевского «Преступление и наказание»?

  • Раскольников убил сестру старухи-процентщицы

  • Раскольникова казнят в Сибири
  • Порфирий Петрович совершает самоубийство
  • Авдотья выходит замуж за Свидригайлова
11 / 11
Как умер князь Олег из «Песни о вещем Олеге»?
  • В бою
  • Из-за отравленного вина
  • Его укусила змея
  • Его скинул конь

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Комментарии
2
Гость
1 час
Псевдоним Чехова (один из многих) - Человек без селезенки.
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