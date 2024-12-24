Врачи спасают мужчину, которого затянуло в станок на юго-востоке Петербурга

Следственный комитет выясняет обстоятельства производственной травмы, которую получил слесарь в Колпинском районе Петербурга. В больницу его привезли с травматической ампутацией руки.

Скорая увезла 61-летнего рабочего с территории мебельного предприятия на Петрозаводском шоссе накануне в десятом часу утра, стало известно «Фонтанке» 24 декабря. Его руку затянуло в промышленный станок.

Мужчину госпитализировали в горбольницу № 33 в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, у него ссадины на лице и груди и травматическая ампутация правой руки.