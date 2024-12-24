Иностранцев обяжут сдавать тест по русскому для поступления в университеты РФ

Глава Минобрнауки Валерий Фальков подписал приказ, который обяжет иностранных студентов сдавать тест на знание русского языка для поступления в вузы России. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.

Экзамен по сдаче русского языка станет обязательным с 1 апреля 2025 года. Как отмечают в Минобрнауки, в настоящее время в высших учебных заведениях страны обучаются 380 тысяч иностранных студентов.

Чернышенко напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин поручил, чтобы к 2030 году в вузах страны обучалось не менее 500 тысяч иностранцев. По словам вице-президента, работа по этому направлению ведется планомерно.

Напомним, 20 декабря на пленарном заседании Совфед одобрил закон, который запрещает принимать в общеобразовательные учреждения детей мигрантов без знания русского языка. Теперь перед тем, как принять ребенка в школу, необходимо в обязательном порядке проверить законность его пребывания на территории России, а также уровень владения русским языком. Этот закон также начнет действовать с 1 апреля 2025 года.