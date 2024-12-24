Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -2

2 м/c,

южн.

 760мм 89%
Подробнее
5 Пробки
USD 101,61
EUR 105,25
Крушение сухогруза из Петербурга
Чем угощает Псков
Фейерверки тоже дорожают
Паром пойдет в Калининград
Почем море на Новый год
Промышленный Петербург
Вот почему дорожает масло
Общество Иностранцев обяжут сдавать тест по русскому для поступления в университеты РФ

Иностранцев обяжут сдавать тест по русскому для поступления в университеты РФ

1 252
23 комментария

Глава Минобрнауки Валерий Фальков подписал приказ, который обяжет иностранных студентов сдавать тест на знание русского языка для поступления в вузы России. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.

Экзамен по сдаче русского языка станет обязательным с 1 апреля 2025 года. Как отмечают в Минобрнауки, в настоящее время в высших учебных заведениях страны обучаются 380 тысяч иностранных студентов.

Чернышенко напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин поручил, чтобы к 2030 году в вузах страны обучалось не менее 500 тысяч иностранцев. По словам вице-президента, работа по этому направлению ведется планомерно.

Напомним, 20 декабря на пленарном заседании Совфед одобрил закон, который запрещает принимать в общеобразовательные учреждения детей мигрантов без знания русского языка. Теперь перед тем, как принять ребенка в школу, необходимо в обязательном порядке проверить законность его пребывания на территории России, а также уровень владения русским языком. Этот закон также начнет действовать с 1 апреля 2025 года.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на телеграм-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE6
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
23
мы ещё не начинали!
1 час
сколько нового мы узнали
Абрикосов
1 час
бред какой то... обяжут. при поступлении... в моем понимании это само собой разумеется... ты приехал поступать , будь любезен знать язык государства в котором будешь жить и учиться.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
Новости компаний
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Новости компаний
Обуховский завод принял участие в конференции «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК»
9 августа, 14:07
ТОП 5
Новости компаний
Старт продаж: квартиры без отделки в ЖК «Ясно.Янино»
24 декабря, 12:20
Генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко — победитель премии «Топ-менеджеры года»
23 декабря, 18:10
«ПСК Эксперт» — в новый год без ипотеки?
23 декабря, 17:27
В жилом квартале NEWПИТЕР введён в эксплуатацию второй лот
23 декабря, 17:15
Сдана в эксплуатацию третья очередь жилого комплекса «БелАрт»
23 декабря, 16:50
БСПБ представляет «Налоговую копилку» — сервис для МСБ для эффективного управления финансами
23 декабря, 16:36
В Стрельне досрочно сданы первые дома жилого проекта «Дворцовый фасад»
23 декабря, 15:50
Еще один год вместе с Drivee: сервис подвел итоги 2024 года в Санкт-Петербурге
23 декабря, 15:40
«Pulse Premier» — лучший жилой комплекс повышенной комфортности
23 декабря, 14:15
Рассрочка «5 раз по 20» от «Группы ЛСР»
23 декабря, 13:25
Подарок под елку: «Ростелеком» обновил мобильное приложение для абонентов
23 декабря, 10:30
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00