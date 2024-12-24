Полиция задержала мужчину, избившего свою собаку на прогулке в Невском районе

Полицией Невского района в кратчайшие сроки задержан местный житель, избивавший свою собаку во время прогулки. О насилии над животным сообщали читатели «Фонтанки» накануне.

Источник: Предоставлено «Фонтанке» местной жительницей / Фонтанка SPB Online

Источник: Предоставлено «Фонтанке» местной жительницей / Фонтанка SPB Online







Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти 24 декабря, в полицию 23 декабря обратилась местная жительница. Она заявила, что во дворе дома по Дальневосточному проспекту один из местных избивает собаку во время прогулки.

Тем же вечером был задержан 40-летний владелец собаки. Животное передали в ветеринарную службу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне телеграм-канал «Фонтанка SPB Online» рассказывал о состоянии питомца — это собака породы хаски по кличке Рич. При осмотре у нее нашли следы от ударов, поврежден глаз и зуб, отекли почки и контузия. По словам женщины из ЖК, где живет хозяин хаски, животное живет с ним около полугода, а случай с избиением — не первый.