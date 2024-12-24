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Происшествия Полиция задержала мужчину, избившего свою собаку на прогулке в Невском районе

Полиция задержала мужчину, избившего свою собаку на прогулке в Невском районе

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16 комментариев

Полицией Невского района в кратчайшие сроки задержан местный житель, избивавший свою собаку во время прогулки. О насилии над животным сообщали читатели «Фонтанки» накануне.

Источник:

Источник:

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти 24 декабря, в полицию 23 декабря обратилась местная жительница. Она заявила, что во дворе дома по Дальневосточному проспекту один из местных избивает собаку во время прогулки.

Тем же вечером был задержан 40-летний владелец собаки. Животное передали в ветеринарную службу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне телеграм-канал «Фонтанка SPB Online» рассказывал о состоянии питомца — это собака породы хаски по кличке Рич. При осмотре у нее нашли следы от ударов, поврежден глаз и зуб, отекли почки и контузия. По словам женщины из ЖК, где живет хозяин хаски, животное живет с ним около полугода, а случай с избиением — не первый.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на телеграм-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

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Комментарии
16
GOLDEN HORSE
2 часа
Как можно на такую милоту руки и ноги поднять?! Дрянь! Ещё и хаски,которые добрые по своей натуре. Доброту за слабость принял?!
GOLDEN HORSE
1 час
Ничё,пусть теперь на зоне попробует сторожевых собак попинать 🐺
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