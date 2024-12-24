Детский утренник в Екатеринбурге закончился больницей. Под наблюдением врачей — 9 малышей

В Екатеринбурге группа родителей организовала утренник для своих детей. На праздник заказали еду из сервиса доставки. В итоге в больнице оказались 9 малышей в возрасте 10-11 месяцев, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Всего на утреннике было 24 ребенка и 27 взрослых. Питание последние заказали из сервиса доставки, а также пригласили аниматоров. Мероприятие прошло без ЧП, но в течение двух дней в больницы были доставлены девять младенцев. У всех признаки острой кишечной инфекции: рвота, жидкий стул и повышенная температура тела.