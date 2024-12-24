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Происшествия Детский утренник в Екатеринбурге закончился больницей. Под наблюдением врачей — 9 малышей

Детский утренник в Екатеринбурге закончился больницей. Под наблюдением врачей — 9 малышей

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18 комментариев

В Екатеринбурге группа родителей организовала утренник для своих детей. На праздник заказали еду из сервиса доставки. В итоге в больнице оказались 9 малышей в возрасте 10-11 месяцев, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Всего на утреннике было 24 ребенка и 27 взрослых. Питание последние заказали из сервиса доставки, а также пригласили аниматоров. Мероприятие прошло без ЧП, но в течение двух дней в больницы были доставлены девять младенцев. У всех признаки острой кишечной инфекции: рвота, жидкий стул и повышенная температура тела.

Врачи установили диагноз — норовирусная инфекция 2 типа. По итогам расследования были установлено, что на праздник пришла мать с ребенком, которая за сутки до утренника обращалась к врачам за помощью из-за рвоты, жидкого стула и высокой температуры у малыша. После она привела ребенка на праздник.

Дети на празднике питались запеченным картофелем, тарталетками с курицей, сэндвичами с индейкой и сыром, что недопустимо для раннего возраста. Ситуация находится на контроле, отметили в местном РПН.

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Комментарии
19
Ivanov_I_I
2 часа
мать привела больного ребёнка на праздник и он перезаражал всех, с кем общался. ок. но при чём здесь сервис доставки?
Вангуювсем
28 минут
скре постан как он есть
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