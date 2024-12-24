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Общество На «Госуслугах» появится сервис для обмена сообщениями между водителями

На «Госуслугах» появится сервис для обмена сообщениями между водителями

1 968
16 комментариев

В приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» появится сервис для обмена сообщениями между водителями. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Минцифры.

По информации ведомства, сервис в приложениях должен заработать в ближайшее время.

В ноябре депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Антон Ткачёв и Владислав Даванков обратились в Минцифры с инициативой внедрить на «Госуслугах» сервис, позволяющий отправлять сообщения владельцам автомобилей по их номерным знакам в случае, если они заблокировали выезд с парковки.

Ранее сообщалось, что в Петербурге намерены упростить процедуру оформления парковочного разрешения жителя. Ожидается, что собственники смогут подтверждать свое согласие на льготную парковку для конкретного авто через городской портал «Госуслуг».

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Комментарии
16
Панкихой
2 часа
Сервиса «Госуслуги Семья» не предвидется? Для обмена жёнами. Чтоб всё официально и со всеми мед справками. Вот это нужно делать.
Гугуцэ
1 час
Достаточно просто выписывать штрафы таким гениям парковки просто по жалобе с фото. И не 250 рублей а от 10 тыс.
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