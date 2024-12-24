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Происшествия Перевернувшийся вездеход насмерть придавил своего возрастного водителя под Бокситогорском

Перевернувшийся вездеход насмерть придавил своего возрастного водителя под Бокситогорском

2 671
6 комментариев

Пенсионер погиб за рулем вездехода после неудачного маневра в Бокситогорском районе Ленобласти. Водитель оказался под машиной весом более полутонны, сообщил 47news во вторник, 24 декабря.

Трагическое ДТП произошло около восьми часов вечера накануне у железнодорожной станции Пикалево-1. По предварительным данным, 67-летний мужчина за рулем легкового вездехода «Каракат» наехал на метровый снежный вал. В результате транспорт перевернулся вместе с водителем.

Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, водитель скончался на месте. По факту случившегося начата проверка, обстоятельства ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции.

Отмечается, что такой вездеход весит около 600 килограммов.

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Комментарии
6
Гость
2 часа
непонимание возраста и собственного состояния свойственно многим, природа не терпит излишней суеты.
Evgeniy Opel_Reshetov
2 часа
Не Григорьев его фамилия случаем?
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