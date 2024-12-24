В Турции при взрыве на заводе погибли 12 человек. Еще несколько ранены

Источник: CNN TÜRK / YouTube

В турецком Балыкесире на заводе по изготовлению взрывчатых веществ произошел взрыв. По информации телеканала CNN Turk, погибли 12 человек, еще трое ранены. На месте ЧП 24 декабря работают экстренные службы.

Очевидцы рассказали изданию, что взрыв был настолько сильным, что его ощутили жители соседней деревни. Местный губернатор сообщил, что на заводе работает около тысячи человек. После взрыва крыша здания обрушилась. На месте работают медики, пожарные и полиция, риска нового взрыва нет, сообщил глава региона.

«После того, как взрыв произошел в цехе завода по производству капсул, здание рухнуло. Все наши команды сейчас находятся здесь», — приводит телеканал слова губернатора.

Что стало причиной взрыва — пока неизвестно.