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Происшествия В Петербурге 16-летняя мать заявила о похищении своего возлюбленного

В Петербурге 16-летняя мать заявила о похищении своего возлюбленного

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10 комментариев

Уголовное дело о похищении человека и вымогательстве возбуждено следственными органами ГСУ СК в Невском районе Петербурга. История похожа на готовый сюжет для ток-шоу. Подробности стали известны «Фонтанке» 24 декабря.

Накануне ночью в службу 112 позвонила 16-летняя обитательница приюта «Маленькая мама». Девушка рассказала, что ее 17-летнего возлюбленного похитили с улицы Шелгунова. Узнала она это от опекуна молодого человека. По словам женщины, подопечный связался с ней, рассказал, что вымогатели держат его у дома 52 по улице Бабушкина и требуют 45 тысяч рублей. Подросток просил передать деньги курьеру.

В результате по указанному адресу прибыл наряд ППСП и задержал троицу подозреваемых. Молодые люди, которым от 19 до 20 лет, были доставлены в отдел. Позже потерпевший написал заявление. Фигуранты помещены в спецприемник.

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Комментарии
10
266377356
1 минута
Какая-то зависимость: чем ниже социальный и интеллектуальный уровень- тем более ранние роды..... Может нужно просто перейти к трехклассному обязательному образованию- и мы станем размножаться как кролики? Или все-таки оставить 8 классов?
Гость
1 час
Какие-то подростки в силиконовой долине стартапы создают на миллионы долларов, другие просто учатся на пятерки и радуют родителей, третьи вкалывают курьерами, чтобы и учиться, и при этом заработать. А вот некоторые только сношаются, а потом придумывают тупые схемы с собственным похищением.
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