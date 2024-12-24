Аномальная погода. Что обещают Петербургу синоптики

Аномально высокая температура в Петербурге сохраняется. Однако пока осадки выпадают все-таки в виде снега, а не дождя.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 декабря в городе облачно, небольшой снег, мокрый снег, местами умеренный. Ветер южных направлений, слабый. Температура воздуха в течение суток минус 1 — плюс 1 градус. На дорогах гололедица.

Сегодня, по данным центра «ФОБОС», синоптическую ситуацию в регионе формирует фронтальный раздел, облачная гряда которого будет тянуться с юго-запада на северо-восток. Температура по-прежнему выше нормы. Атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.