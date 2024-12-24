Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -2

2 м/c,

южн.

 760мм 89%
Подробнее
4 Пробки
USD 101,61
EUR 105,25
Фейерверки тоже дорожают
Чем угощает Псков
Паром пойдет в Калининград
Почем море на Новый год
Промышленный Петербург
Вот почему дорожает масло
Город Аномальная погода. Что обещают Петербургу синоптики

Аномальная погода. Что обещают Петербургу синоптики

9 049
6 комментариев
Источник:

Аномально высокая температура в Петербурге сохраняется. Однако пока осадки выпадают все-таки в виде снега, а не дождя.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 декабря в городе облачно, небольшой снег, мокрый снег, местами умеренный. Ветер южных направлений, слабый. Температура воздуха в течение суток минус 1 — плюс 1 градус. На дорогах гололедица.

Сегодня, по данным центра «ФОБОС», синоптическую ситуацию в регионе формирует фронтальный раздел, облачная гряда которого будет тянуться с юго-запада на северо-восток. Температура по-прежнему выше нормы. Атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду плюс 1-3 градуса, во второй половине дня местами небольшой мокрый снег, дождь. В четверг еще теплее — до плюс 5 градусов, местами небольшой дождь.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Погода Погода в Петербурге Прогноз погоды
Лайк
LIKE10
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
1 час
Видимо из за аномальной погоды плата за отопление снова будет аномальной.
Kirill77
39 минут
такая погода не очень способствует образованию устойчивого ледового покрова водоёмов, к сожалению... Будем ждать
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко — победитель премии «Топ-менеджеры года»
23 декабря, 18:10
Новости компаний
«ПСК Эксперт» — в новый год без ипотеки?
23 декабря, 17:27
Новости компаний
В жилом квартале NEWПИТЕР введён в эксплуатацию второй лот
23 декабря, 17:15
ТОП 5
Новости компаний
Генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко — победитель премии «Топ-менеджеры года»
23 декабря, 18:10
«ПСК Эксперт» — в новый год без ипотеки?
23 декабря, 17:27
В жилом квартале NEWПИТЕР введён в эксплуатацию второй лот
23 декабря, 17:15
Сдана в эксплуатацию третья очередь жилого комплекса «БелАрт»
23 декабря, 16:50
БСПБ представляет «Налоговую копилку» — сервис для МСБ для эффективного управления финансами
23 декабря, 16:36
В Стрельне досрочно сданы первые дома жилого проекта «Дворцовый фасад»
23 декабря, 15:50
Еще один год вместе с Drivee: сервис подвел итоги 2024 года в Санкт-Петербурге
23 декабря, 15:40
«Pulse Premier» — лучший жилой комплекс повышенной комфортности
23 декабря, 14:15
Рассрочка «5 раз по 20» от «Группы ЛСР»
23 декабря, 13:25
Подарок под елку: «Ростелеком» обновил мобильное приложение для абонентов
23 декабря, 10:30
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45