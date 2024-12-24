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Образ жизни Это на Новый год «Загадать желание под бой курантов» и еще 7 новогодних примет, от которых больше вреда, чем пользы

«Загадать желание под бой курантов» и еще 7 новогодних примет, от которых больше вреда, чем пользы

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5 комментариев
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Во время празднования Нового года мы пытаемся неукоснительно соблюдать традиции и ритуалы, которые, как считается, приносят удачу, любовь или богатство. Наряд в цветах символа года, монеты под скатертью, сжигание записок с желанием — кажется, эти простые действия принесут большие перемены. «Доктор Питер» объясняет, почему вера в приметы может дать обратный эффект.

Почему мы верим в приметы?

Психолог-консультант Татьяна Морозова считает, что одна из ключевых причин, по которой мы стремимся следовать новогодним традициям, кроется в наших личных эмоциональных переживаниях, связанных с завершением года. В этот период мы вспоминаем о неумолимом течении времени и его скоротечности.

— Такой временной переход вызывает стресс, может активировать страх старения и смерти. Поэтому такие привычные новогодние ритуалы, как украшение дома и елки, обмен подарками, постановка целей, создают ощущение, что мы всё еще контролируем свою жизнь, успокаивают и дают ощущение стабильности, — говорит Татьяна Морозова.

Однако часто связь между явлениями случайна.

— Это хорошо показал эксперимент американского психолога Б. Ф. Скиннера. Приучая голубей к определенному режиму кормления, он заметил, что птицы делают повторяющиеся движения, например, вытягивают шею или описывают круг по полу. Выяснилось, что такое движение они делали, когда им дали еду в первый раз, и голуби связали его с получением пищи, хотя в реальности одно не имеет отношения к другому. Так и многие поверья основаны на несуществующих взаимосвязях, — добавляет психолог Валерий Гут.

Вредные новогодние приметы

1. Перед Новым годом обязательно надо раздать все долги

Идея о том, что встретить Новый год стоит без финансовых долгов, на первый взгляд кажется логичной. Ощущение свободы от обязательств приносит психологический комфорт.

Но в современном мире эта примета не всегда выполнима. Ипотека, потребительские кредиты, заемные средства для бизнеса — вполне нормальные финансовые инструменты. Если воспринимать невозможность полностью закрыть долги к концу года как предвестник неудачи, это только усилит вашу тревогу и испортит праздничное настроение. Важнее уверенно двигаться к долгосрочным целям, а не пытаться подогнать финансовые обязательства под календарные рамки.

2. Лучше не спать в ночь с 31 декабря на 1 января, а то весь год проспишь

Многие предпочитают в новогоднюю ночь устраивать длительный новогодний ужин за праздничным столом. Но если вам по душе выпить чашку какао, посмотреть любимый фильм и отправиться спать до полуночи — это отражение ваших текущих потребностей и настроения. Выбор такого времяпрепровождения никак не повлияет на то, каким будет ваш следующий год.

К тому же предновогодние дни часто оказываются стрессовыми — как в рабочих вопросах, так и в личной жизни. В таком случае спокойный отдых и восстановление сил в новогоднюю ночь будет куда полезнее, чем веселье до изнеможения ради соблюдения традиций.

3. Чем больше блюд на праздничном столе, тем больше денег получишь в новом году

Для наших предков новогодний стол, щедро уставленный блюдами, был символом достатка и благополучия в доме. Но попытка накрыть «стол изобилия» нередко превращается в марафон из бесконечных походов по магазинам и готовки на кухне.

Вовсе не обязательно заставлять весь стол блюдами

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Каждая семья сама решает, каким будет ее праздничный ужин. Если вам нравится минимализм, это абсолютно нормально. Нет никакой необходимости испытывать вину или беспокойство из-за того, что ваш стол не соответствует «идеальной картинке». Важно, чтобы новогодняя ночь приносила радость, а не становилась источником стресса.

4. Если под бой курантов написать желание, сжечь, бросить пепел в бокал с шампанским и успеть выпить, то желание сбудется

С одной стороны, эта новогодняя традиция помогает определить свои реальные потребности. Прежде чем написать желание на бумажке, нужно ясно его сформулировать, а это уже шаг к осознанию своих целей. С другой стороны, такой ритуал может создать иллюзию, что исполнение мечты зависит исключительно от внешних обстоятельств или магии момента. Сколько бы раз вы ни написали «хочу новую работу» или «хочу гармоничных отношений», без реальных действий достичь этого вряд ли получится.

К тому же стоит учитывать и потенциальные риски для здоровья. Бумага и чернила не предназначены для употребления в пищу — они могут вызвать отравление.

5. Как Новый год встретишь, так его и проведешь

Если принимать эту новогоднюю примету всерьез, получается, что всего одна ночь определяет события всего грядущего года. Но само собой, даже самое идеальное празднование не может гарантировать, что весь год пройдет гладко и без трудностей. Жизнь непредсказуема.

Компания друзей или близких — необязательное условие для Нового года

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К тому же для тревожных и суеверных людей такая примета может стать настоящей ловушкой. Несбывшиеся планы или мелкие неудачи в новогоднюю ночь надолго оставят у них неприятный осадок. В итоге человек может прожить весь год с ощущением, что всё идет не так, как хотелось бы.

6. Если украсить елку купюрами, в дом придет достаток

Чтобы привлечь достаток в дом, люди используют не только тематические елочные украшения. Кто-то кладет монеты под праздничную скатерть, а кто-то старается встретить Новый год с купюрой или монетой в кармане, веря, что это принесет финансовую удачу.

Однако стоит помнить: богатство не возникает по мановению волшебной палочки. За финансовым благополучием стоят осознанные решения, грамотное планирование и реальные действия.

7. Одеться в цветах символа года — на удачу

В новогоднюю ночь многие следуют особым ритуалам: надевают новую одежду в цветах символа года, распахивают окно, чтобы впустить удачу под бой курантов, заранее избавляются от ненужных вещей. Но если спросить людей, которых считают везунчиками, в чем секрет их успеха, большинство ответит: в настойчивости и упорстве.

Известный российский психотерапевт Владимир Леви утверждал, что почти любой цели можно достичь за 50 попыток, а если не получилось — просто добавить еще 50. Пример изобретателя Джеймса Дайсона ярко иллюстрирует эту мысль: он разработал 5127 прототипов пылесоса, прежде чем создал устройство, которое принесло ему мировую известность и богатство.

8. Встретить Новый год в дороге — для привлечения романтики

Чтобы привлечь романтику в свою жизнь, многие вешают на елку украшения в форме сердец и колец, целуются под бой курантов или даже встречают Новый год в путешествии. Считается, что такие ритуалы помогают укрепить отношения и сделать их более гармоничными.

Но на самом деле прочные и счастливые отношения строятся не на символических действиях, а на умении слушать и понимать партнера, находить компромиссы и решать конфликты.

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Комментарии
5
McGillavry
2 часа
Не понимаю настойчивого желания авторов подобных статей портить людям праздник своими советами. Зачем вы это делаете? С какой целью?
Правнук Комиссара
1 час
В если вокруг костра прыгать с копьями? У дикарей, вроде как, толк с того есть.
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