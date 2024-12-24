Доведет до диабета: самая вредная каша по мнению врачей

Совсем ставить крест на манной каше всё же нельзя. Ведь в ней, пусть и не в самых больших количествах, содержатся витамины и полезные вещества:

витамины группы В, Е, РР;

ниацин — полезен для синтеза белков, метаболизма жиров и углеводов;

фитин — способствует работе кишечника, не допускает излишней минерализации организма, полезен для пожилых;

калий;

кальций;

фосфор;

селен;

цинк;

железо.

— Селен и калий полезны для тех, кто занимается спортом или у кого работа связана с сильными стрессами, — говорит Галина Барташевич. — Эти элементы помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Кроме того, селен укрепляет иммунитет, но для того, чтобы почувствовать эффект, нужно достаточно большое количество селена, в манке его столько нет.