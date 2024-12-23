В Ставропольском крае чиновника уволили после корпоратива со стриптизом

Директор филиала ГУП «Электросеть» в Минеральных Водах Ставропольского края был уволен после того, как видео корпоратива с приглашенными на праздник стриптизершами попало в социальные сети. На кадрах с полуодетыми танцовщицами пользователи узнали сотрудника городской электросети — тоже успевшего частично разоблачиться.

Из-за откровенного номера начальника производственно-технической службы филиала ГУП СК «Ставэлектросеть» должности лишился глава филиала Сергей Кайшев, сообщает «Коммерсантъ».

Вечеринка состоялась накануне, но уже успела наделать в регионе немало шума. Помимо прочего ее участников предлагали отправить на СВО.

Гендиректор ГУП «Ставэлектросеть» Сергей Крынин рассказал ТАСС, что мероприятие проводилось по инициативе сотрудников филиала и на их собственные деньги. После того как директор был уволен, до всех филиалов было доведено распоряжение о недопустимости проведения любых корпоративов.

Крынин подчеркнул, что вечеринка носила «частный характер» и само предприятие к ней не имеет отношения.

Местные жители восприняли инцидент особенно близко к сердцу, потому что в регионе часто бывают перебои с электричеством. Последнее было 20 декабря: без света остались 1500 квартир.