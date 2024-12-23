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Общество В Ставропольском крае чиновника уволили после корпоратива со стриптизом

В Ставропольском крае чиновника уволили после корпоратива со стриптизом

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17 комментариев

Директор филиала ГУП «Электросеть» в Минеральных Водах Ставропольского края был уволен после того, как видео корпоратива с приглашенными на праздник стриптизершами попало в социальные сети. На кадрах с полуодетыми танцовщицами пользователи узнали сотрудника городской электросети — тоже успевшего частично разоблачиться.

Из-за откровенного номера начальника производственно-технической службы филиала ГУП СК «Ставэлектросеть» должности лишился глава филиала Сергей Кайшев, сообщает «Коммерсантъ».

Вечеринка состоялась накануне, но уже успела наделать в регионе немало шума. Помимо прочего ее участников предлагали отправить на СВО.

Гендиректор ГУП «Ставэлектросеть» Сергей Крынин рассказал ТАСС, что мероприятие проводилось по инициативе сотрудников филиала и на их собственные деньги. После того как директор был уволен, до всех филиалов было доведено распоряжение о недопустимости проведения любых корпоративов.

Крынин подчеркнул, что вечеринка носила «частный характер» и само предприятие к ней не имеет отношения.

Местные жители восприняли инцидент особенно близко к сердцу, потому что в регионе часто бывают перебои с электричеством. Последнее было 20 декабря: без света остались 1500 квартир.

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Ставэлектросеть Минеральные Воды Стриптиз Корпоратив Увольнение
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Комментарии
17
AndrewBarsik
58 минут
Я думаю, что порицание и увольнение мужчины, смотревшего стриптиз, - это месть ему, как нормальному гетеросексуалу, со стороны сообщества лиц нетрадиционной ориентации, окопавшихся нынче повсюду и искусственно раздувших из мухи слона. От противника стриптиза до сторонника меньшинств всего один шаг и, похоже, многие на Ставрополье его уже сделали.
Boris_93*1
1 час
Ханжи , .....(с) (Лавров) :)
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