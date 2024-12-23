«Такую возможность получат все семьи»: нижегородцы будут получать по миллиону рублей за рождение ребенка

С июля 2025 года нижегородцы будут получать по миллиону рублей за рождение ребенка. Региональные допвыплаты будут прибавляться к федеральному маткапиталу. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время подведения итогов Года семьи. Его слова 23 декабря передает портал NN.RU.

За каждого ребенка, рожденного с июля 2025 года, общая сумма которую получат родители — миллион рублей. Деньги им будут начислять к зарплате и/или выдавать в форме сертификата.

За первого ребенка миллион рублей сложится из материнского капитала и выплаты от региона. Последнюю будут начислять к зарплате родителя. По 10 тысяч рублей в месяц в течение трех лет.

«За второго ребенка нижегородцы также получат общую сумму в 1 млн рублей — он будет складываться из сертификата номиналом 500 тысяч рублей, а остаток перечислят в виде зарплаты родителя в размере 22 222 в месяц», — уточняет NN.RU.

При рождении третьего ребенка родителям выдадут сертификат на сумму 700 тысяч рублей. Оставшиеся 300 тысяч будут начислены к зарплате — по 22 222 рублей в месяц.

За четвертого ребенка и последующих в Нижнем Новгороде положен сертификат номиналом миллион рублей. У родителей будет выбор — забрать сразу всю сумму или же получать по части из нее к зарплате.