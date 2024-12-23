Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

3 м/c,

южн.

 757мм 88%
Подробнее
5 Пробки
USD 101,61
EUR 105,25
Убийца журналиста Максимова
Отнять красный аттестат
Открытие Витебской развязки
Почему столкнулись поезда
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество «Такую возможность получат все семьи»: нижегородцы будут получать по миллиону рублей за рождение ребенка

«Такую возможность получат все семьи»: нижегородцы будут получать по миллиону рублей за рождение ребенка

1 409
15 комментариев

С июля 2025 года нижегородцы будут получать по миллиону рублей за рождение ребенка. Региональные допвыплаты будут прибавляться к федеральному маткапиталу. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время подведения итогов Года семьи. Его слова 23 декабря передает портал NN.RU.

За каждого ребенка, рожденного с июля 2025 года, общая сумма которую получат родители — миллион рублей. Деньги им будут начислять к зарплате и/или выдавать в форме сертификата.

За первого ребенка миллион рублей сложится из материнского капитала и выплаты от региона. Последнюю будут начислять к зарплате родителя. По 10 тысяч рублей в месяц в течение трех лет.

«За второго ребенка нижегородцы также получат общую сумму в 1 млн рублей — он будет складываться из сертификата номиналом 500 тысяч рублей, а остаток перечислят в виде зарплаты родителя в размере 22 222 в месяц», — уточняет NN.RU.

При рождении третьего ребенка родителям выдадут сертификат на сумму 700 тысяч рублей. Оставшиеся 300 тысяч будут начислены к зарплате — по 22 222 рублей в месяц.

За четвертого ребенка и последующих в Нижнем Новгороде положен сертификат номиналом миллион рублей. У родителей будет выбор — забрать сразу всю сумму или же получать по части из нее к зарплате.

«Такую возможность получат все семьи, независимо от среднедушевого дохода и любых других критериев», — сказал Глеб Никитин.

Также для детей, появившихся на свет после 1 июля 2025 года, предусмотрен «подарок новорожденному» — сертификат номиналом 20 тысяч рублей. Средства родители смогут потратить на покупку детских товаров у 12 местных производителей.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY7
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
282905187
59 минут
вот хитрые. Не разом миллион, а в течение трех лет по 10- ке в месяц. Это уже сейчас не деньги, а через пару лет - вообще 2 булки хлеба.
Сила в Правде!!
1 час
азиатам на радость молодцы чо.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Подарок под елку: «Ростелеком» обновил мобильное приложение для абонентов
23 декабря, 10:30
Новости компаний
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
Новости компаний
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
ТОП 5
Новости компаний
Генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко — победитель премии «Топ-менеджеры года»
23 декабря, 18:10
«ПСК Эксперт» — в новый год без ипотеки?
23 декабря, 17:27
В жилом квартале NEWПИТЕР введён в эксплуатацию второй лот
23 декабря, 17:15
Сдана в эксплуатацию третья очередь жилого комплекса «БелАрт»
23 декабря, 16:50
БСПБ представляет «Налоговую копилку» — сервис для МСБ для эффективного управления финансами
23 декабря, 16:36
В Стрельне досрочно сданы первые дома жилого проекта «Дворцовый фасад»
23 декабря, 15:50
Еще один год вместе с Drivee: сервис подвел итоги 2024 года в Санкт-Петербурге
23 декабря, 15:40
«Pulse Premier» — лучший жилой комплекс повышенной комфортности
23 декабря, 14:15
Рассрочка «5 раз по 20» от «Группы ЛСР»
23 декабря, 13:25
Подарок под елку: «Ростелеком» обновил мобильное приложение для абонентов
23 декабря, 10:30
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45