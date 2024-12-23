Победителями конкурса Президентского фонда культурных инициатив стали 1016 проектов

Победители планируют привлечь дополнительные средства в размере 6 млрд 592 млн рублей для реализации своих проектов. Средний уровень софинансирования впервые достиг 115%, что является максимальным показателем за всё время работы фонда.

«Софинансирование стало дополнительным качественным критерием: если есть те, кто, кроме государства, готов вкладывать свои деньги в проект, — это подтверждение качества проекта», — отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель Координационного комитета ПФКИ Сергей Кириенко.

В число победителей конкурса вошли проекты, связанные с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне: Сергей Жуков вместе с командой создаст патриотический мюзикл «Ты у меня одна», в Музее Победы появится интерактивный комплекс «Реликвии Победы» как часть экспозиции «Путь к Победе». Также будет создана мультимедийная выставка «Шедевры военных музеев России». В её основе — уникальные экспонаты, связанные с историей страны в период Великой Отечественной войны.

Кроме того, при поддержке фонда пройдет фестиваль «Кино на службе Отечеству», будет реализован проект Тутты Ларсен «Рождённые сердцем» — это цикл из 10 документальных фильмов, посвященных волонтерской деятельности в период СВО. Пройдет конкурс песенного искусства среди участников и ветеранов СВО, итогом которого станет концерт победителей вместе с известными музыкантами.

Напомним, 17 декабря стартовал новый грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив на второе полугодие 2025 года, заявки на участие в нем принимаются до 6 февраля. В условиях конкурса произошли важные изменения. В форму заявки внесен дополнительный блок, содержащий 17 традиционных духовно-нравственных ценностей, утвержденных 809-м указом президента. Автор проекта при подаче заявки должен будет выбрать те ценности, которым, по его мнению, соответствуют смыслы, содержание и мероприятия проекта. Количество тематических направлений увеличено с 9 до 12, к уже знакомым «Нация созидателей», «Молодые лидеры», «Культурный код», «Место силы», «Мы вместе», «Многонациональный народ» добавились новые — «Крепкая семья», «Нравственные ориентиры», «Страна возможностей», «Единство с судьбой России», «Наша сила в правде».